РФ просунулась на Харківщині, що зі Степової Новоселівкою – мапа DeepState

Фронт 13:38   05.09.2025
Вікторія Яковенко
РФ просунулась на Харківщині, що зі Степової Новоселівкою – мапа DeepState

Про успіхи військ РФ в Куп’янському районі повідомляють аналітики проєкту DeepState.

Зокрема, згідно з мапою аналітиків, ворог просунувся поблизу села Красне Перше.

враг продвинулся на Харьковщине
Мапа DeepState

Також осінтери уточнили район Степової Новоселівки – «зелена», тобто звільнена територія, трохи розширилась.

ситуация возле Степовой Новоселовки
Мапа DeepState 03.09.
ситуация возле Степовой Новоселовки
Мапа DeepState 04.09.

Зазначимо, напередодні аналітики проєкту DeepState повідомляли, що супротивник просунувся у напрямку села Степова Новоселівка Куп’янського району. Окупованими вони позначили ділянки з півночі та півдня від населеного пункту.

Нагадаємо, військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко розповів, що на Куп’янському напрямку у росіян виникають проблеми. Він констатував: ситуація тут «викликає багато питань». Пояснює: те, що СОУ відтіснили ворога від Соболівки та вибили із Мирового, говорить про наступне: саме на цій ділянці фронту у росіян виникли серйозні проблеми. Водночас окупанти все одно намагаються розширити плацдарми біля Фиголівки та Кам’янки. Так, припускає експерт, ворог намагається сформувати нове ударне угруповання.

Читайте також: Про 17 боїв на Харківщині повідомляє Генштаб – дані на 08:00

Автор: Вікторія Яковенко
