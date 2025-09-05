РФ продвинулась на Харьковщине, что со Степовой Новоселовкой – карта DeepState
Об успехах войск РФ в Купянском районе сообщают аналитики проекта DeepState.
В частности, согласно карте аналитиков, враг продвинулся вблизи села Красное Первое.
Также осинтеры уточнили район Степовой Новоселовки – «зеленая», то есть освобожденная территория, немного расширилась.
Напомним, накануне аналитики проекта DeepState сообщали, что противник продвинулся в направлении села Степовая Новоселовка Купянского района. Оккупированными они обозначили участки с севера и юга от населенного пункта.
Напомним, военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко рассказал, что на Купянском направлении у россиян возникают проблемы. Он констатировал: ситуация здесь «вызывает много вопросов». Объясняет: то, что СОУ оттеснили врага от Соболевки и выбили из Мирового, говорит о следующем: именно на этом участке фронта у россиян возникли серьезные проблемы. В то же время оккупанты все равно пытаются расширить плацдармы возле Фиголовки и Каменки. Так, предполагает эксперт, враг пытается сформировать новую ударную группировку.
Читайте также: О 17 боях на Харьковщине сообщает Генштаб – данные на 08:00
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «РФ продвинулась на Харьковщине, что со Степовой Новоселовкой – карта DeepState»; из категории Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 5 сентября 2025 в 13:38;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Об успехах войск РФ в Купянском районе сообщают аналитики проекта DeepState.".