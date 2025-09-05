РФ продвинулась на Харьковщине, что со Степовой Новоселовкой – карта DeepState

Об успехах войск РФ в Купянском районе сообщают аналитики проекта DeepState.

В частности, согласно карте аналитиков, враг продвинулся вблизи села Красное Первое.

Также осинтеры уточнили район Степовой Новоселовки – «зеленая», то есть освобожденная территория, немного расширилась.

Напомним, накануне аналитики проекта DeepState сообщали, что противник продвинулся в направлении села Степовая Новоселовка Купянского района. Оккупированными они обозначили участки с севера и юга от населенного пункта.

Напомним, военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко рассказал, что на Купянском направлении у россиян возникают проблемы. Он констатировал: ситуация здесь «вызывает много вопросов». Объясняет: то, что СОУ оттеснили врага от Соболевки и выбили из Мирового, говорит о следующем: именно на этом участке фронта у россиян возникли серьезные проблемы. В то же время оккупанты все равно пытаются расширить плацдармы возле Фиголовки и Каменки. Так, предполагает эксперт, враг пытается сформировать новую ударную группировку.