Либо общая мобилизация в РФ, либо потеря земель: Коваленко о проблемах врага

Военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко рассказал, что на Купянском направлении у россиян появляются проблемы.

Он констатировал: ситуация на Купянском направлении «вызывают много вопросов». Эксперт напомнил, что недавно оккупанты пытались реализовать привычный сценарий – тогда военный РФ зашел в Купянск с триколором, пытаясь выдать это за частичный контроль Купянска.

«Дело в том, что сейчас все еще есть «зеленка». И у россиян действительно есть возможность выхода на Купянск из северо-восточной части. То есть по трассе Р-79, немного из восточной части, они имеют выход через Голубовку. Мы об этом с вами говорили раньше, когда я рассказывал о передислокации именно в поддержку 6-ой общей военной армии в составе 68-ой и 69-ой мотострелковых дивизий, выполняющих соответствующие задачи именно в этих локациях. Передислокации некоторых частей монструозной первой танковой армии. То есть, когда у тебя есть лишний человеческий ресурс, ты можешь себе позволить устраивать такие перформансы с суицидниками», – объяснил Коваленко.

«Победе» в Купянске россияне радовались недолго. А военного, устроившего это действо, – ликвидировали.

«Но если говорить обобщенно о Купянске, нужно отметить, что у российских оккупационных войск здесь нет того преимущества, которого бы они хотели. Они продолжают насыщать правый берег реки Оскол, поскольку не имеют возможности полноценного проведения наступательной кампании по левому берегу, в направлении на сам Купянск, через Лиман Первый, через Синьковку. Им это не удается. Они до сих пор не могут прорваться к этой локации, хотя казалось бы – здесь не просто сконцентрированы их основные ударные силы, а еще и соответствующую поддержку механизированной компонентой, техникой, танками, ББМ, артой и так далее. Но они избрали именно движение через правый берег. О чем это говорит? Ситуация на левом берегу для них гораздо хуже и сложнее, чем на правом», – объяснил аналитик.

То, что СОУ оттеснили врага от Соболевки и выбили из Мирового, говорит о следующем: именно на этом участке фронта у россиян возникли серьезные проблемы. В то же время оккупанты все равно пытаются расширить плацдармы возле Фиголовки и Каменки. Так, предполагает эксперт, враг пытается сформировать новую ударную группировку.

«Но мне кажется, что-то подсказывает, что им это не удастся, хотя бы по той причине, о которой я говорил в самом начале. По сравнению с 2022 годом российские оккупационные войска хотя и увеличили свое количество в 4 раза, но они захватывают территории Украины в 23 раза медленнее, чем в 2022 году, а потери у них, соответственно, больше, чем в 4 раза. Итак, либо общая мобилизация, либо в 2026 году для российских оккупационных войск действительно может сложиться такие условия, что они не смогут не только наступать, но даже и держать в обороне те позиции, которые захватили за это время», – добавил Коваленко.

Видео: Oboz.ua