Або загальна мобілізація в РФ або втрата земель: Коваленко про проблеми ворога

Військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко розповів, що на Куп’янському напрямку у росіян виникають проблеми.

Він констатував: ситуація на Куп’янському напрямку “викликає багато питань”. Експерт нагадав, що нещодавно окупанти намагалися реалізувати звичний сценарій – тоді військовий РФ зайшов у Куп’янськ із триколором, намагаючись видати це за частковий контроль Куп’янська.

“Справа у тому, що зараз все ще є “зеленка”. І росіяни, дійсно, мають можливість виходу на Куп’янськ з північно-східної частини. Тобто по трасі Р-79 трохи зі східної частини вони мають вихід через Голубівку. Ми про це з вами говорили раніше, коли я розповідав про передислокацію саме на підтримку 6-ї загальної військової армії у складі 68-ої та 69-ої мотострілецьких дивізій, які виконують відповідні задачі саме в цих локаціях. Передислокації деяких частин монструозної першої танкової армії. Тобто коли у тебе є зайвий людський ресурс, ти можеш собі дозволити влаштовувати ось такі перформанси з суїцидниками”, – пояснив Коваленко.

“Перемозі” у Куп’янську росіяни раділи недовго. А військового, котрий влаштував це дійство, – ліквідували.

“Але якщо говорити загально про Куп’янськ, треба зазначити, що російські окупаційні війська тут не мають тієї переваги, яку б вони хотіли. Вони продовжують насичувати правий берег річки Оскіл, оскільки не мають можливості повноцінного проведення наступальної кампанії по лівому берегу, в напрямку на сам Куп’янськ, через Лиман Перший, через Синьківку. Їм це не вдається. Вони досі не можуть прорватися до цієї локації, хоча б здавалося, тут не просто сконцентровані їх основні ударні сили, а які ще мають і відповідну підтримку механізованою компонентою, технікою, танками, ББМ, артою і так далі”, – зазначив аналітик.

Те, що СОУ відтіснили ворога від Соболівки та вибили із Мирового, говорить про наступне: саме на цій ділянці фронту у росіян виникли серйозні проблеми. Водночас окупанти все одно намагаються розширити плацдарми біля Фиголівки та Кам’янки. Так, припускає експерт, ворог намагається сформувати нове ударне угруповання.

“Але мені здається, що щось таке підказує, що їм це не вдасться, хоча б за тієї причини, про яку я говорив на самому початку. У порівнянні з 2022 роком російські окупаційні війська, хоча і збільшили свою кількість в чотири рази, але вони захоплюють території України у 23 рази повільніше, ніж у 2022 році, а мають втрати, відповідно, більше, ніж в чотири рази. Отже, або загальна мобілізація, або у 2026 році для російських окупаційних військ дійсно можуть створитися такі умови, що вони не зможуть не тільки наступати, а навіть і тримати в обороні ті позиції, які захопили за цей час”, – додав Коваленко.

Відео: Oboz.ua