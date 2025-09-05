Синєгубов: троє загиблих за добу через удари, а Лозова досі без світла

Про наслідки ударів по Харківській області повідомив у ранковому зведенні за 5 вересня начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“У с. Хотімля Старосалтівської громади загинули 45-річний і 40-річний чоловіки та 25-річна жінка, постраждали чоловіки 32, 42 і 47 років; у м. Куп’янськ постраждав 60-річний чоловік; у с. Підсереднє Великобурлуцької громади постраждали 28-річний чоловік і 18-річна жінка. Крім того, внаслідок вибуху невідомого предмету у сел. Козача Лопань Дергачівської громади загинули 41-річний і 51-річний чоловіки, постраждали 36-річний і 51-річний чоловіки”, – розповів Синєгубов.

Він також уточнив, що у Лозівській громаді досі намагаються відновити електропостачання після ворожого обстрілу, який відбувся 3 вересня.

“Станом на ранок у місті Лозова застосовуються тригодинні підключення абонентів до електромережі, почергово різні райони. У Близнюківській громаді електропостачання відновили повністю”, – уточнив начальник ХОВА.

Минулої доби по регіону вдарили:

▪️ракета (тип встановлюється);

▪️два БпЛА типу «Герань-2»;

▪️два БпЛА типу «Ланцет»;

▪️БпЛА типу «Молния».