Синєгубов: троє загиблих за добу через удари, а Лозова досі без світла
Про наслідки ударів по Харківській області повідомив у ранковому зведенні за 5 вересня начальник ХОВА Олег Синєгубов.
“У с. Хотімля Старосалтівської громади загинули 45-річний і 40-річний чоловіки та 25-річна жінка, постраждали чоловіки 32, 42 і 47 років; у м. Куп’янськ постраждав 60-річний чоловік; у с. Підсереднє Великобурлуцької громади постраждали 28-річний чоловік і 18-річна жінка. Крім того, внаслідок вибуху невідомого предмету у сел. Козача Лопань Дергачівської громади загинули 41-річний і 51-річний чоловіки, постраждали 36-річний і 51-річний чоловіки”, – розповів Синєгубов.
Він також уточнив, що у Лозівській громаді досі намагаються відновити електропостачання після ворожого обстрілу, який відбувся 3 вересня.
“Станом на ранок у місті Лозова застосовуються тригодинні підключення абонентів до електромережі, почергово різні райони. У Близнюківській громаді електропостачання відновили повністю”, – уточнив начальник ХОВА.
Минулої доби по регіону вдарили:
▪️ракета (тип встановлюється);
▪️два БпЛА типу «Герань-2»;
▪️два БпЛА типу «Ланцет»;
▪️БпЛА типу «Молния».
