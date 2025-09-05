Live
  • Пт 05.09.2025
  • Харків  +16°С
  • USD 41.35
  • EUR 48.13

Синєгубов: троє загиблих за добу через удари, а Лозова досі без світла

Події 09:09   05.09.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Синєгубов: троє загиблих за добу через удари, а Лозова досі без світла

Про наслідки ударів по Харківській області повідомив у ранковому зведенні за 5 вересня начальник ХОВА Олег Синєгубов.

У с. Хотімля Старосалтівської громади загинули 45-річний і 40-річний чоловіки та 25-річна жінка, постраждали чоловіки 32, 42 і 47 років; у м. Куп’янськ постраждав 60-річний чоловік; у с. Підсереднє Великобурлуцької громади постраждали 28-річний чоловік і 18-річна жінка. Крім того, внаслідок вибуху невідомого предмету у сел. Козача Лопань Дергачівської громади загинули 41-річний і 51-річний чоловіки, постраждали 36-річний і 51-річний чоловіки”, – розповів Синєгубов.

Він також уточнив, що у Лозівській громаді досі намагаються відновити електропостачання після ворожого обстрілу, який відбувся 3 вересня.

Станом на ранок у місті Лозова застосовуються тригодинні підключення абонентів до електромережі, почергово різні райони. У Близнюківській громаді електропостачання відновили повністю”, – уточнив начальник ХОВА.

Минулої доби по регіону вдарили:

▪️ракета (тип встановлюється);

▪️два БпЛА типу «Герань-2»;

▪️два БпЛА типу «Ланцет»;

▪️БпЛА типу «Молния».

Читайте також: Про 17 боїв на Харківщині повідомляє Генштаб – дані на 08:00

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Синєгубов: троє загиблих за добу через удари, а Лозова досі без світла
Синєгубов: троє загиблих за добу через удари, а Лозова досі без світла
05.09.2025, 09:09
Вночі у Дніпрі повідомляли про хімічну небезпеку: РФ вдарила по підприємству
Вночі у Дніпрі повідомляли про хімічну небезпеку: РФ вдарила по підприємству
05.09.2025, 08:48
Новини Харкова — головне 5 вересня: удари по області, троє загиблих
Новини Харкова — головне 5 вересня: удари по області, троє загиблих
05.09.2025, 09:14
Про 17 боїв на Харківщині повідомляє Генштаб – дані на 08:00
Про 17 боїв на Харківщині повідомляє Генштаб – дані на 08:00
05.09.2025, 08:17
Росіяни вбили 25-річну дівчину та двох чоловіків: чим ворог бив по регіону
Росіяни вбили 25-річну дівчину та двох чоловіків: чим ворог бив по регіону
05.09.2025, 07:14
Вакансії тижня в Харкові та області: є робота із зарплатою 56 тисяч гривень
Вакансії тижня в Харкові та області: є робота із зарплатою 56 тисяч гривень
04.09.2025, 20:28

Новини за темою:

08:00
У ДСНС розповіли, що горіло за добу, а також про наслідки пожеж
07:14
Росіяни вбили 25-річну дівчину та двох чоловіків: чим ворог бив по регіону
10:03
Харківщина у вогні: фото руйнувань через “прильоти” показала прокуратура
09:07
Синєгубов: 40 тисяч людей залишилися без світла у Лозовій через обстріли
20:26
Історії незламних бізнесменів можна побачити в метро Харкова

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: «Синєгубов: троє загиблих за добу через удари, а Лозова досі без світла»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 5 Вересня 2025 в 09:09;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про наслідки ударів по Харківській області повідомив у ранковому зведенні за 5 вересня начальник ХОВА Олег Синєгубов.".