Синегубов: трое погибших за сутки из-за ударов, а Лозовая до сих пор без света

Происшествия 09:09   05.09.2025
Николь Костенко-Лагутина
Фото: ХОВА

О последствиях ударов по Харьковской области сообщил в утренней сводке за 5 сентября начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В с. Хотомля Старосалтовской громады погибли 45-летний и 40-летний мужчины и 25-летняя женщина, пострадали мужчины 32, 42 и 47 лет; в г. Купянск пострадал 60-летний мужчина; в с. Подсреднее Великобурлукской громады пострадали 28-летний мужчина и 18-летняя женщина. Кроме того, в результате взрыва неизвестного предмета в пос. Казачья Лопань Дергачевской громады погибли 41-летний и 51-летний мужчины, пострадали 36-летний и 51-летний мужчины», – проинформировал Синегубов.

Он также уточнил, что в Лозовской громаде до сих пор пытаются восстановить электроснабжение после вражеского обстрела, который был 3 сентября.

«По состоянию на утро в городе Лозовая применяются трехчасовые подключения абонентов к сети, поочередно разные районы. В Близнюковской громаде электроснабжение восстановили полностью», – уточнил начальник ХОВА.

За минувшие сутки по региону ударили:

▪️ракета (тип устанавливается);

▪️два БпЛА типа «Герань-2»;

▪️два БпЛА типа «Ланцет»;

▪️БпЛА типа «Молния».

Читайте также: О 17 боях на Харьковщине сообщает Генштаб – данные на 08:00

Автор: Николь Костенко-Лагутина
