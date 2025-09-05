О 17 боях на Харьковщине сообщает Генштаб – данные на 08:00

О том, где шли бои в Харьковской области, сообщил в утренней сводке за 5 сентября Генштаб ВСУ.

Так на Южно-Слобожанском направлении зафиксировали восемь штурмов россиян возле Волчанска.

А на Купянском направлении было девять боев в районе Степной Новоселовки, Боровской Андреевки, Купянска, Петропавловки и Новоплатоновки.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 172 боестолкновения. Вчера противник нанес два ракетных и 78 авиационных ударов, применили три ракеты, сбросили 136 управляемых авиабомб. Кроме этого, произвел 4861 обстрел, в том числе 80 – из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 5607 дронов-камикадзе», – добавили в Генштабе.

Потери оккупантов следующие: