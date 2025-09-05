О 17 боях на Харьковщине сообщает Генштаб – данные на 08:00
О том, где шли бои в Харьковской области, сообщил в утренней сводке за 5 сентября Генштаб ВСУ.
Так на Южно-Слобожанском направлении зафиксировали восемь штурмов россиян возле Волчанска.
А на Купянском направлении было девять боев в районе Степной Новоселовки, Боровской Андреевки, Купянска, Петропавловки и Новоплатоновки.
«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 172 боестолкновения. Вчера противник нанес два ракетных и 78 авиационных ударов, применили три ракеты, сбросили 136 управляемых авиабомб. Кроме этого, произвел 4861 обстрел, в том числе 80 – из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 5607 дронов-камикадзе», – добавили в Генштабе.
Потери оккупантов следующие:
Читайте также: В ГСЧС рассказали, что горело за сутки, а также о последствиях пожаров
Популярно
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «О 17 боях на Харьковщине сообщает Генштаб – данные на 08:00»; из категории Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 5 сентября 2025 в 08:17;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, где шли бои в Харьковской области, сообщил в утренней сводке за 5 сентября Генштаб ВСУ.".