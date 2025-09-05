Про 17 боїв на Харківщині повідомляє Генштаб – дані на 08:00

Про те, де точилися бої в Харківській області, повідомив у ранковому зведенні за 5 вересня Генштаб ЗСУ.

Так, на Південно-Слобожанському напрямку зафіксували вісім штурмів росіян біля Вовчанська.

А на Куп’янському напрямку було дев’ять боїв у районі Степової Новоселівки, Борівської Андріївки, Куп’янська, Петропавлівки та Новоплатонівки.

“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 172 боєзіткнення. Вчора противник завдав двох ракетних та 78 авіаційних ударів, застосували три ракети, скинули 136 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 4861 обстріл, зокрема 80 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5607 дронів-камікадзе“, – додали у Генштабі.

Втрати окупантів такі: