Про 17 боїв на Харківщині повідомляє Генштаб – дані на 08:00
Про те, де точилися бої в Харківській області, повідомив у ранковому зведенні за 5 вересня Генштаб ЗСУ.
Так, на Південно-Слобожанському напрямку зафіксували вісім штурмів росіян біля Вовчанська.
А на Куп’янському напрямку було дев’ять боїв у районі Степової Новоселівки, Борівської Андріївки, Куп’янська, Петропавлівки та Новоплатонівки.
“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 172 боєзіткнення. Вчора противник завдав двох ракетних та 78 авіаційних ударів, застосували три ракети, скинули 136 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 4861 обстріл, зокрема 80 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5607 дронів-камікадзе“, – додали у Генштабі.
Втрати окупантів такі:
Читайте також: У ДСНС розповіли, що горіло за добу, а також про наслідки пожеж
Популярно
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Про 17 боїв на Харківщині повідомляє Генштаб – дані на 08:00»; з категорії Україна на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 5 Вересня 2025 в 08:17;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про те, де точилися бої в Харківській області, повідомив у ранковому зведенні за 5 вересня Генштаб ЗСУ.".