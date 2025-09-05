Live
У ДСНС розповіли, що горіло за добу, а також про наслідки пожеж

Події 08:00   05.09.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
У ДСНС розповіли, що горіло за добу, а також про наслідки пожеж

Через обстріли почалися чотири пожежі в Куп’янському, Богодухівському, Ізюмському та Харківському районах, передають у ГУ ДСНС України в Харківській області.

Так у селі Нечволодівка Куп’янського району горіли трава та сміття на площі 45 квадратних метрів.

Між с. Знам’янка та с. Мануйлове Харківського району горіла трава на площі 500 метрів квадратних. У с. Лозовенька Ізюмського району горіла складська будівля та трава”, – уточнили у ДСНС.

Крім того, у Богодухові спалахнув навчальний заклад на площі 100 квадратних метрів.

“У с. Хотімля Чугуївського району внаслідок влучання БпЛА в проїжджу частину загинуло три людини (два чоловіки 1981, 1984 р.н. та жінка 2000 р.н.) та постраждало чотири особи (чоловіки 1992, 1993, 1983,1978 р.н.) госпіталізовані до лікарні. Пожежі не було”, – повідомили рятувальники.

Крім того, протягом доби співробітники ДСНС ліквідували 12 пожеж у природних екосистемах. Ще два загоряння в лісах Ізюмського району досі вирують – їх намагаються загасити рятувальники.

Читайте також: Росіяни вбили 25-річну дівчину та двох чоловіків: чим ворог бив по регіону

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
