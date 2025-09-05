Росіяни вбили 25-річну дівчину та двох чоловіків: чим ворог бив по регіону
Про “прильоти” по регіону напередодні ввечері повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
За його даними, спочатку близько 21:00 по селу Лозовенька Ізюмського району вдарила ракета. На місці “прильоту” почалася пожежа. На цей раз інформації про постраждалих та загиблих не було.
Вже за пів години під обстріл потрапило село Хотімля Старосалтівської громади. Синєгубов уточнив: на цей раз росіяни випустили дрони.
“Внаслідок «прильоту» ворожого дрону загинули двоє 40-річних чоловіків. Також зазнали поранень 32-річний та 47-річний чоловіки. Постраждалих госпіталізували. Їм надається вся необхідна допомога“, – уточнив начальник ХОВА.
Незабаром стало відомо про ще одного постраждалого. Усі чоловіки, зазначив Синєгубов, – працівники ремонтно-дорожньої служби.
