Новини Харкова — головне 5 вересня: як минула ніч

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

07:02

Літали крилаті ракети, балістика та БпЛА – чому лунала тривога в Харківській області

За даними Повітряних сил ЗСУ, через атаку російських БпЛА, о 20:28 на Харківщині оголосили тривогу. Загроза виникла і для сусідньої, Сумської області.

Незабаром українські захисники зафіксували пуски крилатих ракет та балістики.

Повторна загроза ударів безпілотниками на Харківщині виникла вже о 01:26.

Відбій тривоги дали о 02.39. Після цього «тихо» в регіоні було протягом всієї ночі. Станом на 07:00 в Харькові та области без тривог.