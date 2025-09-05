Live
Куди з Харківщини переїджають власники зруйнованого житла, повідомили в ОВА

Суспільство 12:36   05.09.2025
Вікторія Яковенко
Куди з Харківщини переїджають власники зруйнованого житла, повідомили в ОВА Фото: dom.ria.com

7645 сертифікатів на компенсацію за знищене майно на загальну суму понад 10,1 мільярда гривень сформували комісії у 39 громадах Харківської області від початку дії програми «єВідновлення».

З використанням житлових сертифікатів у Харківській області придбали 3515 об’єктів нерухомості – 2932 квартири та 583 приватних будинки. Їхня загальна вартість – понад 7,5 мільярда гривень, повідомляють в ХОВА.

Загалом люди вже використали 5375 житлових сертифікатів, отриманих за зруйноване майно у Харківській області. Більшість придбала житло у Харкові, Ізюмській та Балаклійській громадах, решта – на території Київської, Львівської, Дніпропетровської, Полтавської, Закарпатської та інших областей.

«У 55 громадах області працюють профільні комісії з призначення компенсації. Пришвидшуємо їх роботу аби заявники оперативно отримували компенсації та розпочинали ремонтні роботи або змогли придбати нове житло до початку опалювального сезону», – зазначив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Також у межах програми «єВідновлення» мешканці Харківщини подали 59583 заяви на отримання грошової допомоги на ремонт пошкодженого житла. Найбільше повідомлень подали мешканці Ізюмського, Харківського та Чугуївського районів. Через «Дію» жителі регіону подали 209724 заяв.

Грошову допомогу на ремонт пошкодженого житла отримав 37921 заявник на загальну суму понад 3,8 мільярда гривень.

Читайте також: У мерії показали, на якому етапі відновлення будинку на вулиці Кричевського

Автор: Вікторія Яковенко
