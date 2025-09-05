У мерії показали, на якому етапі відновлення будинку на вулиці Кричевського

У пресслужбі мерії опублікували фото, на яких показані результати відновлення багатоповерхівки в Харкові.

Внаслідок ворожих обстрілів у будинку пошкоджені дах, скління, конструкції. Також повністю вигоріли кілька квартир.

“Як повідомили в Департаменті з благоустрою, відбудови та реконструкції, фахівці демонтують аварійні елементи й паралельно відновлюють їх. Триває заміна систем водопостачання, виконуються роботи з утеплення та фарбування фасаду – на сьогодні виконано близько 30% від загального обсягу”, – зазначили у міськраді.

Крім того, у будинку планують відремонтувати дах, місця загального користування, а також замінити інженерні мережі і скління.

“Проєкт передбачає комплексну термомодернізацію багатоповерхівки”, – додали в мерії.

Нагадаємо, раніше, у пресслужбі міськради повідомляли, що у 2025 році у Харкові за кошти субвенції з державного бюджету мають відновити 14 багатоповерхівок. Це будинки на вул. Наталії Ужвій, 72 (ЖК «ФЛОРА-12» та ЖК «ФЛОРА-13»), 88, вул. Ахієзерів, 4, вул. Нескорених, 20/321, вул. Леся Сердюка, 16, 50, 54, вул. Кричевського, 37, 39, 41, 42, вул. Мироносицькій, 54 та вул. Соборності України, 236. Мер Ігор Терехов зазначив, що на капітальні ремонти цих багатоквартирних будинків передбачений мільярд гривень.