У мерії показали, на якому етапі відновлення будинку на вулиці Кричевського
У пресслужбі мерії опублікували фото, на яких показані результати відновлення багатоповерхівки в Харкові.
Внаслідок ворожих обстрілів у будинку пошкоджені дах, скління, конструкції. Також повністю вигоріли кілька квартир.
“Як повідомили в Департаменті з благоустрою, відбудови та реконструкції, фахівці демонтують аварійні елементи й паралельно відновлюють їх. Триває заміна систем водопостачання, виконуються роботи з утеплення та фарбування фасаду – на сьогодні виконано близько 30% від загального обсягу”, – зазначили у міськраді.
Крім того, у будинку планують відремонтувати дах, місця загального користування, а також замінити інженерні мережі і скління.
“Проєкт передбачає комплексну термомодернізацію багатоповерхівки”, – додали в мерії.
Нагадаємо, раніше, у пресслужбі міськради повідомляли, що у 2025 році у Харкові за кошти субвенції з державного бюджету мають відновити 14 багатоповерхівок. Це будинки на вул. Наталії Ужвій, 72 (ЖК «ФЛОРА-12» та ЖК «ФЛОРА-13»), 88, вул. Ахієзерів, 4, вул. Нескорених, 20/321, вул. Леся Сердюка, 16, 50, 54, вул. Кричевського, 37, 39, 41, 42, вул. Мироносицькій, 54 та вул. Соборності України, 236. Мер Ігор Терехов зазначив, що на капітальні ремонти цих багатоквартирних будинків передбачений мільярд гривень.
Читайте також: Мчав на червоний, протаранив авто, а потім напився – ДТП у Харкові
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: восстановление домов, мерія, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «У мерії показали, на якому етапі відновлення будинку на вулиці Кричевського»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 5 Вересня 2025 в 11:45;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У пресслужбі мерії опублікували фото, на яких показані результати відновлення багатоповерхівки в Харкові. ".