Мчав на червоний, протаранив авто, а потім напився – ДТП у Харкові

ДТП сталася вчора, 4 вересня, близько 20:00, пишуть в облуправлінні Патрульної поліції.

Аварія сталася на бульварі Івана Каркача. Патрульні уточнили: водій Hyundaі проїхав на червоний сигнал світлофора та врізався в іншу машину.

“Інспектори оперативно прибули на місце події. Під час спілкування з винуватцем ДТП чоловік повідомив, що після її скоєння вживав алкоголь. На пропозицію пройти відповідний огляд на стан сп’яніння у встановленому законом порядку громадянин відмовився”, – уточнили копи.

Крім того, виявилося, що чоловік не оформив полюс обов’язкової страховки.

“Патрульні відсторонили чоловіка від керування та склали на нього адміністративні протоколи за статтею 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП), ч. 4 ст. 130 (Вживання особою, яка керувала транспортним засобом, після дорожньо-транспортної пригоди за її участю алкоголю) та адміністративну постанову за ч. 1 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, у якої відсутні при собі необхідні документи на право керування) КУпАП”, – пишуть патрульні.

Надалі матеріали справи передадуть до суду.