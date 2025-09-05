Live
Мчался на красный, протаранил авто, а потом напился – ДТП в Харькове

Происшествия 11:20   05.09.2025
Николь Костенко-Лагутина
ДТП произошло вчера, 4 сентября, около 20:00, пишут в облуправлении Патрульной полиции. 

Авария произошла на бульваре Ивана Каркача. Патрульные уточнили: водитель Hyundaі проехал на красный сигнал светофора и врезался в другую машину.

«Инспекторы оперативно прибыли на место происшествия. Во время общения с виновником ДТП мужчина сообщил, что после его совершения употреблял алкоголь. На предложение пройти соответствующий осмотр на состояние опьянения в установленном законом порядке гражданин отказался», – уточнили копы.

Кроме того, оказалось, что мужчина не оформил полюс обязательной страховки.

«Патрульные отстранили мужчину от управления и составили на него административные протоколы по статье 124 (Нарушение ПДД, повлекшее за ДТП), ч. 4 ст. 130 (Употребление лицом, управляющим транспортным средством, после ДТП с его участием алкоголя) и административное постановление по ч. 1 ст. 126 (Управление транспортным средством лицом, у которого отсутствуют при себе необходимые документы на право управления) КУоАП», – пишут патрульные.

В дальнейшем материалы дела передадут в суд.

Автор: Николь Костенко-Лагутина
