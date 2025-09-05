Жителя Новой Водолаги поймали на торговле наркотиками – подозреваемый в СИЗО
По версии правоохранителей, торговал наркотиками 42-летний мужчина.
Торговлю подозреваемый организовал на территории Харьковского района, уточнили копы. В полиции отметили, что наркотики злоумышленник передавал сам – непосредственно своим клиентам. А факты продаж полицейские задокументировали во время оперативных мероприятий.
«Злоумышленник реализовывал метадон, передавая непосредственно покупателям. В ходе обыска у злоумышленника изъяли наркотики, мобильные телефоны и денежные средства, полученные от незаконной деятельности», – пишут в полиции.
На данный момент мужчину уже задержали, вручили подозрение и избрали меру пресечения – его отправили в СИЗО. Если вину подозреваемого докажут, он может «сесть» на десять лет.
Читайте также: Не поделили даму: ссора на почве ревности закончилась поножовщиной
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Украина; Теги: копы, наркотики, полиция, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Жителя Новой Водолаги поймали на торговле наркотиками – подозреваемый в СИЗО»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 5 сентября 2025 в 10:54;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По версии правоохранителей, торговал наркотиками 42-летний мужчина. ".