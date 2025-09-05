Live
Жителя Новой Водолаги поймали на торговле наркотиками – подозреваемый в СИЗО

Происшествия 10:54   05.09.2025
Николь Костенко-Лагутина
По версии правоохранителей, торговал наркотиками 42-летний мужчина. 

Торговлю подозреваемый организовал на территории Харьковского района, уточнили копы. В полиции отметили, что наркотики злоумышленник передавал сам – непосредственно своим клиентам. А факты продаж полицейские задокументировали во время оперативных мероприятий.

«Злоумышленник реализовывал метадон, передавая непосредственно покупателям. В ходе обыска у злоумышленника изъяли наркотики, мобильные телефоны и денежные средства, полученные от незаконной деятельности», – пишут в полиции.

На данный момент мужчину уже задержали, вручили подозрение и избрали меру пресечения – его отправили в СИЗО. Если вину подозреваемого докажут, он может «сесть» на десять лет.

Читайте также: Не поделили даму: ссора на почве ревности закончилась поножовщиной

Автор: Николь Костенко-Лагутина
