Не поделили даму: ссора на почве ревности закончилась поножовщиной
О том, как на Чугуевщине ссора между двумя мужчинами переросла в покушение на убийство, рассказали в облуправлении Нацполиции.
Копы уточнили, что инцидент произошёл 2 сентября около 21:00.
«Правоохранители установили, что пострадавший вместе с нападающим и его сожительницей отдыхал в развлекательном заведении, где они употребляли алкогольные напитки. Впоследствии компания отправилась домой к подозреваемому. По дороге между мужчинами возник конфликт на почве ревности к женщине», – объяснили в полиции.
После чего подозреваемый побежал домой – там он нашел нож, вернулся и ударил им потерпевшего в шею. Теперь врачи борются за его жизнь.
«После совершенного нападавший скрылся, однако полицейские оперативно установили его местонахождение и задержали 43-летнего жителя Чугуевского района в порядке статьи 208 УПК Украины. В настоящее время он находится в изоляторе временного содержания», – уточнили копы.
Следователи уже открыли уголовное производство и вручили горе-ревнивцу подозрение. Теперь ему грозит 15 лет тюрьмы.
- • Дата публикации материала: 4 сентября 2025 в 11:45;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина