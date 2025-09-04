Не поделили даму: ссора на почве ревности закончилась поножовщиной

О том, как на Чугуевщине ссора между двумя мужчинами переросла в покушение на убийство, рассказали в облуправлении Нацполиции.

Копы уточнили, что инцидент произошёл 2 сентября около 21:00.

«Правоохранители установили, что пострадавший вместе с нападающим и его сожительницей отдыхал в развлекательном заведении, где они употребляли алкогольные напитки. Впоследствии компания отправилась домой к подозреваемому. По дороге между мужчинами возник конфликт на почве ревности к женщине», – объяснили в полиции.

После чего подозреваемый побежал домой – там он нашел нож, вернулся и ударил им потерпевшего в шею. Теперь врачи борются за его жизнь.

«После совершенного нападавший скрылся, однако полицейские оперативно установили его местонахождение и задержали 43-летнего жителя Чугуевского района в порядке статьи 208 УПК Украины. В настоящее время он находится в изоляторе временного содержания», – уточнили копы.

Следователи уже открыли уголовное производство и вручили горе-ревнивцу подозрение. Теперь ему грозит 15 лет тюрьмы.