Не поділили даму: сварка на ґрунті ревнощів закінчилася поножовщиною

Про те, як на Чугуївщині сварка між двома чоловіками переросла у замах на вбивство, розповіли в облуправлінні Нацполіції.

Копи уточнили, що інцидент трапився 2 вересня близько 21:00.

“Правоохоронці встановили, що потерпілий разом із нападником та його співмешканкою відпочивав у розважальному закладі, де вони вживали алкогольні напої. Згодом компанія вирушила додому до підозрюваного. По дорозі між чоловіками виник конфлікт на ґрунті ревнощів до жінки”, – пояснили в поліції.

Після чого підозрюваний побіг додому – там він знайшов ніж, повернувся і вдарив потерпілого в шию. Тепер лікарі борються за його життя.

“Після скоєного нападник утік, однак поліцейські оперативно встановили його місцезнаходження та затримали 43-річного мешканця Чугуївського району в порядку статті 208 КПК України. Наразі він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання”, – уточнили копи.

Слідчі вже відкрили кримінальне провадження та вручили горе-ревнивцю підозру. Тепер йому загрожує 15 років ув’язнення.