Live
  • Чт 04.09.2025
  • Харків  +21°С
  • USD 41.37
  • EUR 48.2

Не поділили даму: сварка на ґрунті ревнощів закінчилася поножовщиною

Події 11:45   04.09.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Не поділили даму: сварка на ґрунті ревнощів закінчилася поножовщиною

Про те, як на Чугуївщині сварка між двома чоловіками переросла у замах на вбивство, розповіли в облуправлінні Нацполіції.

Копи уточнили, що інцидент трапився 2 вересня близько 21:00.

“Правоохоронці встановили, що потерпілий разом із нападником та його співмешканкою відпочивав у розважальному закладі, де вони вживали алкогольні напої. Згодом компанія вирушила додому до підозрюваного. По дорозі між чоловіками виник конфлікт на ґрунті ревнощів до жінки”, – пояснили в поліції.

Після чого підозрюваний побіг додому – там він знайшов ніж, повернувся і вдарив потерпілого в шию. Тепер лікарі борються за його життя.

“Після скоєного нападник утік, однак поліцейські оперативно встановили його місцезнаходження та затримали 43-річного мешканця Чугуївського району в порядку статті 208 КПК України. Наразі він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання”, – уточнили копи.

Слідчі вже відкрили кримінальне провадження та вручили горе-ревнивцю підозру. Тепер йому загрожує 15 років ув’язнення.

Читайте також: Через фейкову Дію виманювали гроші у людей – відео затримання хлопців

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Частина Лозівщини без світла: можуть ввести погодинний графік, що з водою
Частина Лозівщини без світла: можуть ввести погодинний графік, що з водою
04.09.2025, 12:26
Не поділили даму: сварка на ґрунті ревнощів закінчилася поножовщиною
Не поділили даму: сварка на ґрунті ревнощів закінчилася поножовщиною
04.09.2025, 11:45
«Затрофеїли» дрон, а він здетонував: на Харківщині загинули двоє, є поранені
«Затрофеїли» дрон, а він здетонував: на Харківщині загинули двоє, є поранені
04.09.2025, 12:05
Ігровий ПК від Artline: найкраще рішення для геймерів у 2025 році
Ігровий ПК від Artline: найкраще рішення для геймерів у 2025 році
18.08.2025, 09:05
Електропостачання після ударів по області вже відновлюють: коли буде світло
Електропостачання після ударів по області вже відновлюють: коли буде світло
04.09.2025, 11:12
Через фейкову “Дію” виманювали гроші в людей – відео затримання молодиків
Через фейкову “Дію” виманювали гроші в людей – відео затримання молодиків
04.09.2025, 10:35

Новини за темою:

10:44
Ховалась у підвалі покинутої будівлі: копи шукали дівчинку-втікачку
11:05
“Не можу я, мій собака!”: відео порятунку мешканців п’ятиповерхівки в Харкові
11:47
Понад 1,5 тисячі кущів коноплі та восьми кг каннабісу вилучили на Харківщині
11:49
Заліз у вікно, забрав гроші та інструменти: у крадіжці підозрюють рецидивіста
11:16
Отримувала гроші померлого знайомого: пенсіонерці загрожує вісім років тюрми

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: «Не поділили даму: сварка на ґрунті ревнощів закінчилася поножовщиною»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 4 Вересня 2025 в 11:45;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про те, як на Чугуївщині сварка між двома чоловіками переросла у замах на вбивство, розповіли в облуправлінні Нацполіції.".