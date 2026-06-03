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Могли допомагати ухилятися від призову: підозрюють співробітників ТЦК

Події 11:50   03.06.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Могли допомагати ухилятися від призову: підозрюють співробітників ТЦК

У ГУ Нацполіції у Харківській області пишуть, що підозру вручили двом операторам районного ТЦК та СП у Харкові. 

Їх підозрюють у незаконній зміні адрес проживання військовозобов’язаних. Також фігуранти могли знімати чоловіків із розшуку.

“За даними слідства, 30-річний та 49-річний оператори інформаційної системи «Оберіг», використовуючи службовий доступ, втручалися у роботу бази та здійснювали несанкціоновані зміни. Викрили протиправні дії фігурантів слідчі відділу поліції № 1 Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області за процесуальним керівництвом Харківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони”, – пишуть копи.

Під час обшуків, передають правоохоронці, знайшли докази, які підтверджують, що завдяки сприянню фігурантів мобілізацію змогли уникнути 22 особи.

“Слідчі повідомили обом фігурантам про підозру за ч. 1 та ч. 3 ст. 362 Кримінального кодексу України – несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї. Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років”, – додали в поліції.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Червня 2026 в 11:50;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ГУ Нацполіції у Харківській області пишуть, що підозру вручили двом операторам районного ТЦК та СП у Харкові. ".