Могли помогать уклоняться от призыва: подозревают сотрудников ТЦК
В ГУ Нацполиции в Харьковской области пишут, что подозрение вручили двум операторам районного ТЦК и СП в Харькове.
Их подозревают в незаконном изменении адресов проживания военнообязанных. Также фигуранты могли снимать мужчин с розыска.
«По данным следствия, 30-летний и 49-летний операторы информационной системы «Оберег», используя служебный доступ, вмешивались в работу базы и осуществляли несанкционированные изменения. Разоблачили противоправные действия фигурантов следователи отдела полиции №1 Харьковского РУП №3 ГУНП в Харьковской области по процессуальному руководству Харьковской специализированной прокуратуры в сфере обороны», – пишут копы.
Во время обысков, передают правоохранители, нашли доказательства, подтверждающие, что благодаря содействию фигурантов мобилизацию смогли избежать 22 человека.
«Следователи сообщили обоим фигурантам о подозрении по ч. 1 и ч. 3 ст. 362 Уголовного кодекса Украины – несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней. Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет», – добавили в полиции.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: военнообязанные, копы, подозрение, тцк;
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- • Дата публикации материала: 3 июня 2026 в 11:50;