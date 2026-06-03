Live

Могли помогать уклоняться от призыва: подозревают сотрудников ТЦК

Происшествия 11:50   03.06.2026
Николь Костенко-Лагутина
Могли помогать уклоняться от призыва: подозревают сотрудников ТЦК

В ГУ Нацполиции в Харьковской области пишут, что подозрение вручили двум операторам районного ТЦК и СП в Харькове. 

Их подозревают в незаконном изменении адресов проживания военнообязанных. Также фигуранты могли снимать мужчин с розыска.

«По данным следствия, 30-летний и 49-летний операторы информационной системы «Оберег», используя служебный доступ, вмешивались в работу базы и осуществляли несанкционированные изменения. Разоблачили противоправные действия фигурантов следователи отдела полиции №1 Харьковского РУП №3 ГУНП в Харьковской области по процессуальному руководству Харьковской специализированной прокуратуры в сфере обороны», – пишут копы.

Во время обысков, передают правоохранители, нашли доказательства, подтверждающие, что благодаря содействию фигурантов мобилизацию смогли избежать 22 человека.

«Следователи сообщили обоим фигурантам о подозрении по ч. 1 и ч. 3 ст. 362 Уголовного кодекса Украины – несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней. Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет», – добавили в полиции.

Читайте также: На Берестинщине за рулем рассекал 15-летний: кто понесет ответственность

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Утро в Харькове опять началось со взрывов – куда «прилетело» (дополнено)
Утро в Харькове опять началось со взрывов – куда «прилетело» (дополнено)
03.06.2026, 10:53
Взрывы продолжают раздаваться в Харькове: удары БпЛА, погибла женщина (фото)
Взрывы продолжают раздаваться в Харькове: удары БпЛА, погибла женщина (фото)
03.06.2026, 12:54
На Харьковщине опаздывают поезда – какие и причина
На Харьковщине опаздывают поезда – какие и причина
03.06.2026, 10:14
Новости Харькова — главное 3 июня: удары БпЛА, Терехов об изменениях в мэрии
Новости Харькова — главное 3 июня: удары БпЛА, Терехов об изменениях в мэрии
03.06.2026, 14:54
РФ ударила по ферме на Харьковщине: два человека погибли, есть пострадавшие
РФ ударила по ферме на Харьковщине: два человека погибли, есть пострадавшие
03.06.2026, 14:58
3 июня по Харькову били и реактивные «Шахеды»: Терехов о последствиях ударов
3 июня по Харькову били и реактивные «Шахеды»: Терехов о последствиях ударов
03.06.2026, 14:49

Новости по теме:

24.03.2026
«Я в розыске?» Как десятки женщин вдруг стали военнообязанными в ТЦК
16.01.2024
Простые решения, ведущие к провалу. ВР изменила военный учет для мобилизации
19.08.2023
На Харьковщине два медика помогали мужчинам стать непригодными к службе
05.07.2022
Военнообязанные в Украине «привязаны» к месту жительства: пояснения Генштаба ВСУ
10.12.2018
На Харківщині тривають заходи з комплектування Збройних Сил (відео)


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Могли помогать уклоняться от призыва: подозревают сотрудников ТЦК», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 3 июня 2026 в 11:50;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ГУ Нацполиции в Харьковской области пишут, что подозрение вручили двум операторам районного ТЦК и СП в Харькове. ".