Ночью под вражескими дронами эвакуировали пятерых жителей Золочевщины

Спецподразделение полиции «Белые Ангелы» совместно с отрядом быстрого реагирования Общества Красного Креста Украины эвакуировали пятерых жителей Золочевской громады. Они, объяснили в ГУ Нацполиции в Харьковской области, проживали в населенных пунктах, которые находятся под постоянными обстрелами.

Большинство эвакуированных – маломобильные и из-за этого нуждались в особой помощи во время транспортировки.

«Эвакуационная операция проходила в сложных условиях безопасности. При выполнении задачи сохранялась постоянная угроза применения врагом ударных беспилотных летательных аппаратов, осуществлявших воздушное наблюдение за территорией громады», – отметили в сообщении.

Однако, несмотря на риски, всех жителей удалось безопасно вывезти и доставить до места временного пребывания. После чего всем людям оказали необходимую помощь.

«Полиция Харьковщины в очередной раз призывает жителей прифронтовых населенных пунктов не подвергать себя и своих близких опасности и своевременно эвакуироваться в более безопасные регионы. При необходимости помощи с эвакуацией обращайтесь в спецподразделение полиции «Белый ангел» по телефонам: 067-177-07-40, 095-285-70-12 или звоните на спецлинию «102», – добавили в полиции.