Через фейковую «Дію» выманивали деньги у людей – видео задержания парней
Правоохранители рассказали, как изобретательно в Харькове обворовывали доверчивых людей в соцсетях.
По информации ГУ Нацполиции в Харьковской области, злоумышленники запустили в Facebook рекламу, в которой людям обещали выплатить денежную помощь от государства. Получить ее якобы можно было всего в несколько кликов – вначале люди должны были перейти по ссылке на сайт, похожий на приложение «Дія».
«После чего им открывалось диалоговое окно, которое было визуально похоже на приложение банка, что не вызывало никаких сомнений в подлинности. Доверчивые пользователи вводили там пин-код от банковской карты, а также логин и пароль к мобильному приложению, фактически отдавая доступ к собственным счетам», – объяснили в прокуратуре.
В полиции добавили: после этого при помощи QR-кодов и банкоматов злоумышленники обналичивали карты своих жертв. Таким образом они разбогатели на 50 тысяч гривен.
На данный момент в деле двое подозреваемых – это парни, возрастом 21 и 22 лет. Они уже задержаны и получили подозрение.
«Правоохранители устанавливают полный круг лиц, ставших жертвами мошеннической схемы», – отметили в прокуратуре.
4 сентября 2025 в 10:35
