На ремонт укрытия в Харькове выделили 3 млн грн, половину украли

Прокуратура передала в суд дело о ремонте подвала спорткомплекса в Индустриальном районе Харькова, частично проведенном лишь на бумаге.

На обустройство укрытия в ноябре 2022 года Министерство образования и науки выделило 3 миллиона гривен. Был заключен договор с подрядной фирмой, информирует Харьковская областная прокуратура.

«Однако директор учреждения не обеспечил надлежащего контроля за выполнением работ и подписал акты приемки без фактической проверки. Вместо реального ремонта в документах появились «бумажные» работы: окна и двери, которых в помещениях не было, цементная стяжка, облицовка плиткой и теплоизоляция остались невыполненными, лестница и бетонные ступени не возведены, умывальник и водонагреватель не установлены, обшивка откосов, шпаклевание, покраска, фризы и покрытие стен существовали только в отчетах», — перечисляют в ведомстве.

Согласно заключению судебной строительно-технической экспертизы, стоимость ремонта была завышена почти на 1,5 миллиона гривен.

В прокуратуре считают, что виноват директор спорткомплекса, который не проверил, какие работы подрядчик выполнил, а какие нет. В Индустриальный райсуд Харькова передали обвинительный акт по факту служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия охраняемым законом государственным интересам (ч. 2 ст. 367 УКУ).