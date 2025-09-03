На ремонт укрытия в Харькове выделили 3 млн грн, половину украли
Прокуратура передала в суд дело о ремонте подвала спорткомплекса в Индустриальном районе Харькова, частично проведенном лишь на бумаге.
На обустройство укрытия в ноябре 2022 года Министерство образования и науки выделило 3 миллиона гривен. Был заключен договор с подрядной фирмой, информирует Харьковская областная прокуратура.
«Однако директор учреждения не обеспечил надлежащего контроля за выполнением работ и подписал акты приемки без фактической проверки. Вместо реального ремонта в документах появились «бумажные» работы: окна и двери, которых в помещениях не было, цементная стяжка, облицовка плиткой и теплоизоляция остались невыполненными, лестница и бетонные ступени не возведены, умывальник и водонагреватель не установлены, обшивка откосов, шпаклевание, покраска, фризы и покрытие стен существовали только в отчетах», — перечисляют в ведомстве.
Согласно заключению судебной строительно-технической экспертизы, стоимость ремонта была завышена почти на 1,5 миллиона гривен.
В прокуратуре считают, что виноват директор спорткомплекса, который не проверил, какие работы подрядчик выполнил, а какие нет. В Индустриальный райсуд Харькова передали обвинительный акт по факту служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия охраняемым законом государственным интересам (ч. 2 ст. 367 УКУ).
