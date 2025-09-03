Live
  • Ср 03.09.2025
  • Харьков  +25°С
  • USD 41.36
  • EUR 48.18

На ремонт укрытия в Харькове выделили 3 млн грн, половину украли

Харьков 18:16   03.09.2025
Елена Нагорная
На ремонт укрытия в Харькове выделили 3 млн грн, половину украли

Прокуратура передала в суд дело о ремонте подвала спорткомплекса в Индустриальном районе Харькова, частично проведенном лишь на бумаге.

На обустройство укрытия в ноябре 2022 года Министерство образования и науки выделило 3 миллиона гривен. Был заключен договор с подрядной фирмой, информирует Харьковская областная прокуратура.

«Однако директор учреждения не обеспечил надлежащего контроля за выполнением работ и подписал акты приемки без фактической проверки. Вместо реального ремонта в документах появились «бумажные» работы: окна и двери, которых в помещениях не было, цементная стяжка, облицовка плиткой и теплоизоляция остались невыполненными, лестница и бетонные ступени не возведены, умывальник и водонагреватель не установлены, обшивка откосов, шпаклевание, покраска, фризы и покрытие стен существовали только в отчетах», — перечисляют в ведомстве.

Согласно заключению судебной строительно-технической экспертизы, стоимость ремонта была завышена почти на 1,5 миллиона гривен.

В прокуратуре считают, что виноват директор спорткомплекса, который не проверил, какие работы подрядчик выполнил, а какие нет. В Индустриальный райсуд Харькова передали обвинительный акт по факту служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия охраняемым законом государственным интересам (ч. 2 ст. 367 УКУ).

Читайте также: Бронь для фиктивных сотрудинков и обыски: что происходит в КП в Харькове – ХАЦ

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Россияне с триколором бегают по Купянску – что происходит в городе (видео)
Россияне с триколором бегают по Купянску – что происходит в городе (видео)
03.09.2025, 16:30
Новости Харькова — главное 3 сентября: удары по Украине, задержали Скоробагача
Новости Харькова — главное 3 сентября: удары по Украине, задержали Скоробагача
03.09.2025, 16:50
«Готовы к любому сценарию»: Терехов о судьбе пострадавшей многоэтажки
«Готовы к любому сценарию»: Терехов о судьбе пострадавшей многоэтажки
03.09.2025, 15:45
В Харькове мужчина распылил баллончик в работника ТЦК и ударил его по голове
В Харькове мужчина распылил баллончик в работника ТЦК и ударил его по голове
03.09.2025, 17:16
На ремонт укрытия в Харькове выделили 3 млн грн, половину украли
На ремонт укрытия в Харькове выделили 3 млн грн, половину украли
03.09.2025, 18:16
Бронь для фиктивных сотрудинков и обыски: что происходит в КП в Харькове – ХАЦ
Бронь для фиктивных сотрудинков и обыски: что происходит в КП в Харькове – ХАЦ
03.09.2025, 09:29

Новости по теме:

17:45
Едва помещается на руках: как выросла рожденная под Харьковом белая тигрица 📹
17:16
В Харькове мужчина распылил баллончик в работника ТЦК и ударил его по голове
16:50
Новости Харькова — главное 3 сентября: удары по Украине, задержали Скоробагача
11:37
Убегал за границу: тело харьковчанина нашли с огнестрельным ранением – ГБР
10:36
Подкупить копов пытался харьковчанин, теперь его будут судить – прокуратура

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «На ремонт укрытия в Харькове выделили 3 млн грн, половину украли»; из категории Харьков на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 3 сентября 2025 в 18:16;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прокуратура передала в суд дело о ремонте подвала спорткомплекса в Индустриальном районе Харькова, частично проведенном лишь на бумаге.".