На ремонт укриття в Харкові виділили 3 млн грн, половину вкрали
Прокуратура передала до суду справу щодо ремонту підвалу спорткомплексу в Індустріальному районі Харкова, частково проведеного лише на папері.
На облаштування укриття у листопаді 2022 року Міністерство освіти і науки виділило 3 мільйони гривень. Було укладено договір із підрядною фірмою, інформує Харківська обласна прокуратура.
“Проте директор закладу не забезпечив належного контролю за виконанням робіт і підписав акти приймання без фактичної перевірки. Замість реального ремонту у документах з’явилися «паперові» роботи: вікна та двері, яких у приміщеннях не було, цементна стяжка, облицювання плиткою та теплоізоляція залишилися невиконаними, сходи та бетонні щаблі не зведені, умивальник та водонагрівач не встановлені, обшивка відкосів, шпаклювання, фарбування, фризи та покриття стін існували лише у звітах”, – перераховують у відомстві.
Згідно з висновком судової будівельно-технічної експертизи, вартість ремонту була завищена майже на 1,5 мільйона гривень.
У прокуратурі вважають, що винен саме директор спорткомплексу, який не перевірив, які роботи підрядник виконав, а які ні. До Індустріального райсуду Харкова передали обвинувальний акт за фактом службової недбалості, що спричинила тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам (ч. 2 ст. 367 ККУ).
