Бронь для фіктивних робітників та обшуки: що відбувається у КП в Харкові – ХАЦ

Заступника директора КП «Комплекс з вивозу побутових відходів» відправили у СІЗО до 19 жовтня, повідомляє ГО «Харківський антикорупційний центр». Там з’ясували, у чому підозрюють посадовця, яке «підозріле» майно має його дружина та чому на підприємстві, що входить до переліку об’єктів критичної інфраструктури, проводили обшуки.

За даними ХАЦу, йдеться про Олександра Шепітька, якого затримали 21 серпня.

«Слідчі СБУ з’ясували, що посадовці «КВПВ» фіктивно працевлаштовували чоловіків призовного віку, аби надати їм бронювання, оскільки підприємство входить до переліку об`єктів критичної інфраструктури», – пишуть антикорупціонери з посиланням на ухвалу Салтівського райсуду.

У ХАЦ додають: в межах розслідування правоохоронці провели понад 20 обшуків у чинних працівників цього КП та осіб, які на думку слідства, були фіктивно працевлаштовані та заброньовані.

«Також пройшли обшуки у приміщеннях, де розташоване КП. Було накладено арешт на особові справи 417-ти осіб. Справу розслідують за фактами перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України, незаконного привласнення грошових коштів та легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом», – підкреслює ХАЦ.

Антикорупціонери зазначають: як встановило слідство, Шепітько залучив свою дружину нібито для виведення грошей, які нараховували як зарплатню фіктивним працівникам.

«Сам Шепітько знімав кошти з карток п’ятьох фіктивних працівників на загальну суму 365,2 тис. грн., а його дружина – на загальну суму 883,8 тис. грн. Катерина Шепітько теж працює на КП «КВПВ», – розповіли в ХАЦ.

Активісти кажуть: відомо, що дружина Шепітька у лютому 2025 року придбала Tesla Model X, а в березні цього року – Tesla Model Y. Наразі суд наклав арешт на ці дві автівки та банківський рахунок, який належить жінці.

«Також суд наклав арешт на майно, яке належить Катерині Шепітько: дві земельні ділянки; 1/4 частина квартири; садовий будинок; автомобіль AUDI SQ5 (придбана у 2022 році). Майно, яке належить Олександру Шепітько: 1/3 частину квартири», – встановив ХАЦ.

У ГО зазначають, що в декларації Шепітька за 2024 рік у власності зазначена ще одна автівка – NISSAN LEAF 2013 року випуску (придбана у 2023 році). В цьому ж документі вказується, що він володів автівкою NISSAN LEAF 2018. Але 15 серпня він нібито її продав за 400000 грн.

«Саме 15 серпня і були ухвали Салтівського райсуду про обшуки у цій справі», – звернули увагу антикорупціонери.