У Франції затримали ексзаступника голови Харківської облради – ЗМІ
Колишнього заступника голови Харківської облради Володимира Скоробагача, якого підозрюють у справі про розкрадання коштів «Укренерго» на майже 60 млн грн, затримали за запитом НАБУ у Франції.
Про це повідомляє видання «Цензор. НЕТ» з посиланням на власні джерела.
Зазначається, що ексчиновника мають екстрадувати в Україну.
Нагадаємо, у січні СБУ та НАБУ викрили схему розкрадання коштів «Укренерго» на майже 60 млн грн. Фігурантом у справі є колишній депутат та заступник голови Харківської облради, який наразі, за даними слідства, переховується за кордоном. Як повідомило джерело у правоохоронних органах виданню LIGA.net, йдеться про Володимира Скоробагача.
Пізніше ВАКС заочно обрав Володимиру Скоробагачу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. «Після затримання підозрюваних та доставки до місця проведення досудового розслідування суддя вирішить питання про застосування цього запобіжного заходу», – інформували у САП.
