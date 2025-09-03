Live
  • Ср 03.09.2025
  • Харків  +14°С
  • USD 41.36
  • EUR 48.18

У Франції затримали ексзаступника голови Харківської облради – ЗМІ

Суспільство 07:24   03.09.2025
Вікторія Яковенко
У Франції затримали ексзаступника голови Харківської облради – ЗМІ

Колишнього заступника голови Харківської облради Володимира Скоробагача, якого підозрюють у справі про розкрадання коштів «Укренерго» на майже 60 млн грн, затримали за запитом НАБУ у Франції.

Про це повідомляє видання «Цензор. НЕТ» з посиланням на власні джерела.

Зазначається, що ексчиновника мають екстрадувати в Україну.

Нагадаємо, у січні СБУ та НАБУ викрили схему розкрадання коштів «Укренерго» на майже 60 млн грн. Фігурантом у справі є колишній депутат та заступник голови Харківської облради, який наразі, за даними слідства, переховується за кордоном. Як повідомило джерело у правоохоронних органах виданню LIGA.net, йдеться про Володимира Скоробагача.

Пізніше ВАКС заочно обрав Володимиру Скоробагачу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. «Після затримання підозрюваних та доставки до місця проведення досудового розслідування суддя вирішить питання про застосування цього запобіжного заходу», – інформували у САП.

Читайте також: Простежив від банкомата: рецидивіст душив 80-річну харків’янку заради 3 тисяч

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
У Франції затримали ексзаступника голови Харківської облради – ЗМІ
У Франції затримали ексзаступника голови Харківської облради – ЗМІ
03.09.2025, 07:24
Новини Харкова — головне за 3 вересня: як минула ніч, затримали Скоробагача
Новини Харкова — головне за 3 вересня: як минула ніч, затримали Скоробагача
03.09.2025, 07:28
ЗСУ мають успіхи на півночі Харківщини, РФ – на Куп’янщині, повідомив ISW
ЗСУ мають успіхи на півночі Харківщини, РФ – на Куп’янщині, повідомив ISW
03.09.2025, 07:02
Сьогодні 3 вересня: який день в історії
Сьогодні 3 вересня: який день в історії
03.09.2025, 06:00
Харків хоче купити 85 уживаних автобусів з ЄС: Терехов пояснив, навіщо
Харків хоче купити 85 уживаних автобусів з ЄС: Терехов пояснив, навіщо
02.09.2025, 21:50
“Зі здивуванням дізнався, що в РФ уже майже заблокований Куп’янськ” – Трегубов
“Зі здивуванням дізнався, що в РФ уже майже заблокований Куп’янськ” – Трегубов
31.08.2025, 10:43

Новини за темою:

15:03
Україна вже провалила велику кількість індикаторів ЄС – Пекар
15:17
Рада проголосувала за повернення незалежності НАБУ та САП, Зеленський підписав
14:10
На хвилі протестів: харків’янам проведуть лікбез про НАБУ, САП та БЕБ
12:13
Верховну Раду збирають на засідання у четвер, щоб повернути НАБУ права
20:50
Як «протягували» поправки проти НАБУ і САП – співавтор законопроєкту Бакумов

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: «У Франції затримали ексзаступника голови Харківської облради – ЗМІ»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 3 Вересня 2025 в 07:24;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Колишнього заступника голови Харківської облради Володимира Скоробагача затримали за запитом НАБУ у Франції.".