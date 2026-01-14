Скільки підозрювана в хабарництві обіцяла депутатам за голосування у ВР

У Національному антикорупційному бюро України опублікували запис, на якому підозрювана у хабарництві керівниця депутатської фракції Верховної Ради домовляється про оплату за голосування на сесіях ВРУ.

Ймовірно, на записі зафіксували діалог голови фракції “Батьківщина” Юлії Тимошенко з одним із нардепів.

“За даними слідства, після викриття НАБУ і САП у грудні 2025 року фактів отримання неправомірної вигоди народними депутатами України за ухвалення рішень щодо законопроєктів у парламенті, підозрювана ініціювала переговори з окремими народними депутатами щодо запровадження системного механізму надання неправомірної вигоди в обмін на лояльну поведінку під час голосувань”, – пишуть у НАБУ.

На відео підозрювана обіцяє платити “десять” за дві сесії, передоплатою на два місяці”. Вона зазначає, що це буде “постійна історія для кожної людини”. У розмові йдеться про трьох учасників домовленості. Своєю чергою інший учасник діалогу приймає пропозицію, зазначаючи, що це “краще, ніж було”.

“НАБУ і САП повідомили про підозру керівниці однієї з депутатських фракцій Верховної Ради України у пропозиції надання неправомірної вигоди народним депутатам України. Народним депутатам мали надходити вказівки щодо голосування, а в окремих випадках — щодо утримання або неучасті в голосуванні. Кваліфікація: ч. 4 ст. 369 КК України. Досудове розслідування триває”, – додали в НАБУ.

Нагадаємо, раніше МГ “Об’єктив” писала, що НАБУ та САП вручили підозру голові фракції «Батьківщина» Юлії Тимошенко. Про це повідомляє видання “Українська правда”, посилаючись на власні джерела. Сама Тимошенко вже підтвердила, що у партійному офісі «Батьківщини» проводили слідчі дії. Їх вона назвала «грандіозним піар-ходом» і вважає, що подібне – пов’язане із прийдешніми виборами. Заявила також, що обшуки розпочали без будь-яких документів, а співробітників нібито «взяли в полон».