На Харківщині зникла 16-річна дівчина – копи просять про допомогу
У ГУ Нацполіції в Харківській області повідомили, що 16-річна Ганна Бордюженко зникла увечері 13 січня.
Дівчина – мешканка селища Катеринівка Лозівського району. 13 січня близько 16:00 вона пішла з дому і досі не повернулася.
Її прикмети:
- зріст 164 сантиметри,
- довге чорне волосся,
- худорлява статура.
- була одягнена у чорну куртку, світлі спортивні штани, чорні кеди, чорну шапку.
Усіх, хто володіє будь-якою інформацією про місцеперебування дівчини, копи просять повідомити за номерами «102», 0574522959, 0667084960 або будь-яким іншим зручним способом.
