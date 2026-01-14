Live

На Харківщині зникла 16-річна дівчина – копи просять про допомогу

Події 11:10   14.01.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
На Харківщині зникла 16-річна дівчина – копи просять про допомогу

У ГУ Нацполіції в Харківській області повідомили, що 16-річна Ганна Бордюженко зникла увечері 13 січня. 

Дівчина – мешканка селища Катеринівка Лозівського району. 13 січня близько 16:00 вона пішла з дому і досі не повернулася.

Її прикмети:

  • зріст 164 сантиметри,
  • довге чорне волосся,
  • худорлява статура.
  • була одягнена у чорну куртку, світлі спортивні штани, чорні кеди, чорну шапку.

Усіх, хто володіє будь-якою інформацією про місцеперебування дівчини, копи просять повідомити за номерами «102», 0574522959, 0667084960 або будь-яким іншим зручним способом.

Читайте також: «Так вривалися штурмовики Януковича». Тимошенко вручили підозру – ЗМІ

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Що зі світлом у Харкові? Обленерго повідомляє про аварійні відключення
Що зі світлом у Харкові? Обленерго повідомляє про аварійні відключення
14.01.2026, 12:02
Харківщина у вогні: наслідки обстрілів ворога (фото)
Харківщина у вогні: наслідки обстрілів ворога (фото)
14.01.2026, 09:50
Вісім постраждалих, є руйнування – Синєгубов про добу на Харківщині
Вісім постраждалих, є руйнування – Синєгубов про добу на Харківщині
14.01.2026, 08:57
Росіяни просунулися біля Лозової на Харківщині – Deep State
Росіяни просунулися біля Лозової на Харківщині – Deep State
14.01.2026, 07:33
ДСНС: чотири пожежі вирували після “прильотів” у регіоні, є постраждалі
ДСНС: чотири пожежі вирували після “прильотів” у регіоні, є постраждалі
14.01.2026, 08:31
“Так вривалися штурмовики Януковича”. Тимошенко вручили підозру – ЗМІ
“Так вривалися штурмовики Януковича”. Тимошенко вручили підозру – ЗМІ
14.01.2026, 10:25

Новини за темою:

09.01.2026
Копи вилучили книги у чоловіка на вокзалі – що він зробив
05.01.2026
Сварка між співмешканцями закінчилася різаниною на Харківщині
03.01.2026
Била свого 19-річного брата: 25-річній мешканці Рогані загрожує в’язниця
01.01.2026
Чим займалися патрульні в новорічну ніч на Харківщині
29.12.2025
Сварка “під градусом” закінчилася поножовщиною: потерпілий помер у лікарні


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «На Харківщині зникла 16-річна дівчина – копи просять про допомогу», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 14 Січня 2026 в 11:10;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ГУ Нацполіції в Харківській області повідомили, що 16-річна Ганна Бордюженко зникла увечері 13 січня. ".