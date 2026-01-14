На Харківщині зникла 16-річна дівчина – копи просять про допомогу

У ГУ Нацполіції в Харківській області повідомили, що 16-річна Ганна Бордюженко зникла увечері 13 січня.

Дівчина – мешканка селища Катеринівка Лозівського району. 13 січня близько 16:00 вона пішла з дому і досі не повернулася.

Її прикмети:

зріст 164 сантиметри,

довге чорне волосся,

худорлява статура.

була одягнена у чорну куртку, світлі спортивні штани, чорні кеди, чорну шапку.

Усіх, хто володіє будь-якою інформацією про місцеперебування дівчини, копи просять повідомити за номерами «102», 0574522959, 0667084960 або будь-яким іншим зручним способом.