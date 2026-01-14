На Харьковщине пропала 16-летняя девушка – копы просят о помощи
В ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщили, что 16-летняя Анна Бордюженко пропала вечером 13 января.
Девушка – жительница поселка Катериновка Лозовского района. 13 января около 16:00 она ушла из дома и до сих пор не вернулась.
Ее приметы:
- рост 164 сантиметра,
- длинные черные волосы,
- худощавое телосложение.
- была одета в черную куртку, светлые спортивные штаны, черные кеды, черную шапку.
Всех, кто владеет любой информацией о местонахождении девушки, копы просят сообщить по номерам «102», 0574522959, 0667084960 или любым другим удобным способом.
