На Харьковщине пропала 16-летняя девушка – копы просят о помощи

Происшествия 11:10   14.01.2026
На Харьковщине пропала 16-летняя девушка – копы просят о помощи

В ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщили, что 16-летняя Анна Бордюженко пропала вечером 13 января. 

Девушка – жительница поселка Катериновка Лозовского района. 13 января около 16:00 она ушла из дома и до сих пор не вернулась.

Ее приметы:

  • рост 164 сантиметра,
  • длинные черные волосы,
  • худощавое телосложение.
  • была одета в черную куртку, светлые спортивные штаны, черные кеды, черную шапку.

Всех, кто владеет любой информацией о местонахождении девушки, копы просят сообщить по номерам «102», 0574522959, 0667084960 или любым другим удобным способом.

