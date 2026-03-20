Live

У Харківській облраді – три нові депутатки: що про них відомо

Суспільство 12:47   20.03.2026
Вікторія Яковенко
У Харківській обласній раді з’явилися троє нових депутатів. Про це повідомили під час сесії напередодні, 19 березня.

“Так, 24 грудня 2025 року, 23 січня та 6 березня 2026 року відбулося три засідання Харківської обласної територіальної виборчої комісії. За їхніми результатами ухвалили три Постанови про визнання обраними та зареєстрованими депутатами Харківської обласної ради”, – інформує облрада.

Новообрані депутати:

  • Третякова Анастасія Олександрівна – від партії “Блок Світличної “Разом!”;
  • Коваль Наталія Валеріївна – від партії “Блок Кернеса — Успішний Харків!”;
  • Детюк Каріна Борисівна – від партії “Блок Кернеса — Успішний Харків!”.

За даними руху “Чесно”, Коваль – співвласниця фермерського господарства “Юпітер” у селі Хотімля, Детюк – заступниця директора КЗ “Харківський зоопарк”. А обласний центр онкології інформує, що Анастасія Третякова – лікарка з променевої терапії.

Нагадаємо, під час сесії Харківської облради депутати хотіли перейменувати кінотеатр “Боммер”. Однак, питання зняли з порядку денного та відправили на доопрацювання, інформувала депутатка Галина Куц.

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 20 Березня 2026 в 12:47;

