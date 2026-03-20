У Харківській облраді – три нові депутатки: що про них відомо
У Харківській обласній раді з’явилися троє нових депутатів. Про це повідомили під час сесії напередодні, 19 березня.
“Так, 24 грудня 2025 року, 23 січня та 6 березня 2026 року відбулося три засідання Харківської обласної територіальної виборчої комісії. За їхніми результатами ухвалили три Постанови про визнання обраними та зареєстрованими депутатами Харківської обласної ради”, – інформує облрада.
Новообрані депутати:
- Третякова Анастасія Олександрівна – від партії “Блок Світличної “Разом!”;
- Коваль Наталія Валеріївна – від партії “Блок Кернеса — Успішний Харків!”;
- Детюк Каріна Борисівна – від партії “Блок Кернеса — Успішний Харків!”.
За даними руху “Чесно”, Коваль – співвласниця фермерського господарства “Юпітер” у селі Хотімля, Детюк – заступниця директора КЗ “Харківський зоопарк”. А обласний центр онкології інформує, що Анастасія Третякова – лікарка з променевої терапії.
Нагадаємо, під час сесії Харківської облради депутати хотіли перейменувати кінотеатр “Боммер”. Однак, питання зняли з порядку денного та відправили на доопрацювання, інформувала депутатка Галина Куц.
• Дата публікації матеріалу: 20 Березня 2026 в 12:47;