У Харківській облраді – три нові депутатки: що про них відомо

У Харківській обласній раді з’явилися троє нових депутатів. Про це повідомили під час сесії напередодні, 19 березня.

“Так, 24 грудня 2025 року, 23 січня та 6 березня 2026 року відбулося три засідання Харківської обласної територіальної виборчої комісії. За їхніми результатами ухвалили три Постанови про визнання обраними та зареєстрованими депутатами Харківської обласної ради”, – інформує облрада.

Новообрані депутати:

Третякова Анастасія Олександрівна – від партії “Блок Світличної “Разом!”;

Коваль Наталія Валеріївна – від партії “Блок Кернеса — Успішний Харків!”;

Детюк Каріна Борисівна – від партії “Блок Кернеса — Успішний Харків!”.

За даними руху “Чесно”, Коваль – співвласниця фермерського господарства “Юпітер” у селі Хотімля, Детюк – заступниця директора КЗ “Харківський зоопарк”. А обласний центр онкології інформує, що Анастасія Третякова – лікарка з променевої терапії.

Нагадаємо, під час сесії Харківської облради депутати хотіли перейменувати кінотеатр “Боммер”. Однак, питання зняли з порядку денного та відправили на доопрацювання, інформувала депутатка Галина Куц.