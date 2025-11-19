Офіційно: з Харківської міськради пішли два депутати

Два депутати Харківської міської ради – Ігор Черняк та Дмитро Бутенко достроково склали повноваження.

Про це повідомляє Харківська міськрада. Відповідне рішення ухвалили сьогодні, 19 листопада, на позачерговій сесії у зв’язку з їхніми особистими заявами.

У мерії нагадали, що Черняк став депутатом міськради у 2015 році, а Бутенко – у 2021-му.

«Ігор Черняк був членом постійної комісії з питань містобудування, архітектури та земельних відносин, а Дмитро Бутенко – членом постійної комісії з питань забезпечення громадського порядку, дотримання законності, охорони прав, свобод та законних інтересів громадян», – додали в міськраді.

Нагадаємо, напередодні Ігор Черняк опублікував заяву про складання депутатських повноважень. Черняк є співзасновником Харківського антикорупційного центру і був депутатом міськради десять років. Уперше обирався від «Самопомочі», вдруге – від Блоку Світличної «Разом!», а також у 2020 балотувався на посаду мера Харкова. З початком повномасштабної війни Черняк вступив до лав ЗСУ. І саме неможливістю поєднувати депутатство зі службою він пояснив своє рішення скласти повноваження. Черняк заявив, що не вважає за можливе виконувати депутатські обов’язки «на пів шишечки» чи «для галочки». І запевнив, що під час членства в комісії із земельних питань майна не нажив. Водночас отримав нематеріальний здобуток від депутатства – позивний «Змій», яким його охрестив ще Геннадій Кернес.

