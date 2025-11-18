«Не вважаю можливим на пів шишечки»: з Харківської міськради йде депутат

Депутат Харківської міськради, військовослужбовець Ігор Черняк написав заяву про припинення депутатських повноважень. Про це він написав у мережі «Фейсбук».

«На мою думку – так буде чесно та правильно. Перш за все – по відношенню до своїх обов’язків військової служби. Зараз – маю бути максимально зосередженим саме на цьому. Крім того – так буде чесно та правильно по відношенню до громади Харкова. Не вважаю за можливим виконувати свої депутатські обов’язки «на пів шишечки»: голосувати, не читаючи; засуджувати, не слухаючи; критикувати, не пропонуючи. Маю чесно визнати: чим далі – тим більше мені особисто бракує на все це як часу та сил, так, власне, і емоцій», – зазначив Черняк.

Він підкреслив, що не хоче бути депутатом «для галочки», а повноцінно продовжувати виконувати обов’язки не має обʼєктивної можливості. Тому і ухвалив це рішення.

«Я не знаю, чи зробив я все, що міг, але я точно – хоча б намагався. І я точно знаю, що за десять років «депутатства» та членства в комісії із земельних питань я не «нажив» собі ані гектарів, ані соток, ані бодай якихось квадратних метрів. Єдиний «актив», який я здобув від депутатства – нематеріальний. Це мій позивний «Змій», яким охрестив мене ще в попередню каденцію Геннадій Кернес. І Змієм я залишуся, хоч із мандатом, хоч без мандату. Своїм складанням повноважень я хочу звернути увагу на відчутний брак особового складу в Силах оборони України. Чиновники не мають ховатися за мандатами та бронею», – написав Черняк.

У дописі він подякував колегам по фракції, депутатам міськради, меру Ігорю Терехову та жителям Харкова.

Зазначимо, Ігор Черняк – депутат Харківської міськради двох скликань: вперше обирався від «Самопомочі», вдруге – від Блоку Світличної. Також він балотувався на посаду мера у 2020 році. Черняк – член постійної комісії Харківської міської ради з питань містобудування, архітектури та земельних відносин. З 2022 року вступив у лави ЗСУ.

Нагадаємо, 19 листопада у Харкові пройде 49 позачергова сесія міськради. Серед питань – «дострокове припинення повноважень депутатів Харківської міської ради 8 скликання».