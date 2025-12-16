Live

У місті на Харківщині зупинятиметься «Інтерсіті»: про що просять жителів

Суспільство 14:46   16.12.2025
Вікторія Яковенко
У місті на Харківщині зупинятиметься «Інтерсіті»: про що просять жителів Фото: “УЗ”

Швидкісний поїзд «Інтерсіті» буде зупинятися в місті Люботин. Подробиці повідомив депутат Люботинської міськради Денис Арман.

Він зазначив, що у листопаді підготував звернення щодо відновлення зупинок поїздам далекого прямування по станції Люботин, які скасували у новому графіку руху на 2026 рік.

«А також встановлення графікових зупинок поїздам, які в Люботині взагалі ніколи не мали зупинку, зокрема «Інтерсіті плюс» Харків-Київ, що обслуговується поїздами HRCS2 Hyundai», – розповів Арман.

Каже: цьогоріч вже має позитивне рішення від «Укрзалізниці».

В Люботине буде остановка "Интерсити"
Фото: Денис Арман

«Від початку січня по станції Люботин встановлюється зупинка 1 парі швидкісних поїздів типу «Hyundai», це відбувається вперше з початку впровадження швидкісного руху у 2002 році та з початку їх експлуатації у 2012 році», – уточнив депутат.

Зокрема, згідно з відповіддю УЗ, поїзд №21/22 Харків — Львів — Харків зупинятиметься на станції Люботин під час відправлення з Харкова з 2 січня 2026 року, а зі Львова — з 3 січня. Також зупинку в Люботині отримає поїзд №719/720 Харків — Київ — Харків: з Харкова з 2 січня, з Києва — з 3 числа.

«Однак, УЗ зазначила, що буде «вивчати пасажиропотік». Саме тому у мене велике прохання до всіх люботинців намагатися оформлювати свої квитки саме з Люботина, та до Люботина, а не Харкова. Якщо виникає технічна складність і квитки в продажу тільки з Харкова – не лінуйтеся написати про це через електронну форму УЗ у їх застосунку або через офіційний сайт. Бо найголовніший аргумент УЗ у скороченні зупинок щороку – буцімто «немає пасажиропотоку», який насправді є, але оформлює квитки з/до Харкова», – звернувся депутат.

Автор: Вікторія Яковенко
