В ДТП загинув депутат Харківської облради

Помер депутат Харківської обласної ради VIII скликання Сергій Федорик, повідомили в облраді.

Зазначається, що він помер внаслідок автокатастрофи.

«Він завжди користувався заслуженим авторитетом і повагою колег. Як член постійної комісії з питань планування соціально-економічного розвитку регіону, міжнародного співробітництва, інвестицій та розвитку територій, Сергій Юрійович відповідально й професійно виконував свої обв’язки, залишаючи по собі добру пам’ять і повагу», – пишуть в облраді.

Нагадаємо, автівка вилетіла на дитячий майданчик у Харкові. Це сталося ввечері 20 листопада на вулиці Саперній. Постраждав 19-річний юнак і двоє підлітків – хлопець і дівчина. У них садна та забої. У ГУ Нацполіції Харківщини уточнили причини ДТП: водій Toyota Avensis не впорався з керуванням і в’їхав у електроопору. Від удару автівку відкинуло на майданчик