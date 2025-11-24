В ДТП погиб депутат Харьковского облсовета
Умер депутат Харьковского областного совета VIII созыва Сергей Федорик, сообщили в облсовете.
Отмечается, что он погиб в результате автокатастрофы.
«Он всегда пользовался заслуженным авторитетом и уважением коллег. Как член постоянной комиссии по вопросам планирования социально-экономического развития региона, международного сотрудничества, инвестиций и развития территорий, Сергей Юрьевич ответственно и профессионально выполнял свои обязанности, оставляя хорошую память о себе», — пишут в облсовете.
Напомним, автомобиль вылетел на детскую площадку в Харькове. Это произошло вечером 20 ноября на улице Саперной. Пострадал 19-летний парень и двое подростков – парень и девушка. У них ссадины и ушибы. В ГУ Нацполиции Харьковской области уточнили причины ДТП: водитель Toyota Avensis не справился с управлением и въехал в электроопору. От удара автомобиль отбросило на площадку.
Читайте также: 36 обстрелов Харькова за неделю: какие районы были под ударом – статистика
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: депутат, ДТП, погиб, Харьковский облсовет;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «В ДТП погиб депутат Харьковского облсовета», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 24 ноября 2025 в 16:17;