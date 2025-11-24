В ДТП погиб депутат Харьковского облсовета

Умер депутат Харьковского областного совета VIII созыва Сергей Федорик, сообщили в облсовете.

Отмечается, что он погиб в результате автокатастрофы.

«Он всегда пользовался заслуженным авторитетом и уважением коллег. Как член постоянной комиссии по вопросам планирования социально-экономического развития региона, международного сотрудничества, инвестиций и развития территорий, Сергей Юрьевич ответственно и профессионально выполнял свои обязанности, оставляя хорошую память о себе», — пишут в облсовете.

Напомним, автомобиль вылетел на детскую площадку в Харькове. Это произошло вечером 20 ноября на улице Саперной. Пострадал 19-летний парень и двое подростков – парень и девушка. У них ссадины и ушибы. В ГУ Нацполиции Харьковской области уточнили причины ДТП: водитель Toyota Avensis не справился с управлением и въехал в электроопору. От удара автомобиль отбросило на площадку.