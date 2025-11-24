36 обстрелов Харькова за неделю: какие районы были под ударом – статистика
На прошлей неделе Харьков пережил 36 ударов. Враг атаковал город беспилотниками, среди них 15 – только за вчерашний вечер, сообщил мэр Игорь Терехов.
«В результате обстрелов погибли четверо харьковчан. Еще 59 человек пострадали, среди них – четверо детей», — отметил мэр.
«Прилеты» зафиксировали в Слободском, Основянском, Шевченковском, Холодногорском и Салтовском районах.
В результате атак разрушены и повреждены жилье, предприятия, магазины и гражданские авто. Выбиты окна в двух школах. Отдельной целью противника была энергетическая инфраструктура, подчеркнул городской голова.
«Общая продолжительность воздушных тревог в Харькове за неделю составила почти 63 часа, что на 55% меньше, чем в области», — добавил Терехов.
Напомним, около 21:26 23 ноября в Харькове раздались взрывы. Жители города насчитали не менее 15. На месте «прилетов» возник мощный пожар. Россияне атаковали Шевченковский, Холодногорский и Салтовский районы. Повреждены и разрушены частные дома, многоэтажки, садовое общество, гражданское предприятие. Известно о четырех погибших – это 61-летняя, 41-летняя и 69-летняя женщины, а также 55-летний мужчина. Также, по информации мэра Игоря Терехова пострадали 17 человек. В облуправлени Нацполиции проинформировали, что среди них – двое детей. На месте «прилетов» медики оказывали помощь 12-летнему мальчику и 11-летней девочке.
