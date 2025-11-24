Live

36 обстрелов Харькова за неделю: какие районы были под ударом – статистика

Происшествия 14:47   24.11.2025
Виктория Яковенко
36 обстрелов Харькова за неделю: какие районы были под ударом – статистика Фото: Игорь Терехов

На прошлей неделе Харьков пережил 36 ударов. Враг атаковал город беспилотниками, среди них 15 – только за вчерашний вечер, сообщил мэр Игорь Терехов.

«В результате обстрелов погибли четверо харьковчан. Еще 59 человек пострадали, среди них – четверо детей», — отметил мэр.

«Прилеты» зафиксировали в Слободском, Основянском, Шевченковском, Холодногорском и Салтовском районах.

В результате атак разрушены и повреждены жилье, предприятия, магазины и гражданские авто. Выбиты окна в двух школах. Отдельной целью противника была энергетическая инфраструктура, подчеркнул городской голова.

«Общая продолжительность воздушных тревог в Харькове за неделю составила почти 63 часа, что на 55% меньше, чем в области», — добавил Терехов.

Напомним, около 21:26 23 ноября в Харькове раздались взрывы. Жители города насчитали не менее 15. На месте «прилетов» возник мощный пожар. Россияне атаковали Шевченковский, Холодногорский и Салтовский районы. Повреждены и разрушены частные дома, многоэтажки, садовое общество, гражданское предприятие. Известно о четырех погибших – это 61-летняя, 41-летняя и 69-летняя женщины, а также 55-летний мужчина. Также, по информации мэра Игоря Терехова пострадали 17 человек. В облуправлени Нацполиции проинформировали, что среди них – двое детей. На месте «прилетов» медики оказывали помощь 12-летнему мальчику и 11-летней девочке.

Читайте также: «Была повреждена сеть теплоснабжения»: новые подробности от Терехова об атаке

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Новости Харькова – главное 24 ноября: последствия ударов, прогноз на декабрь
Новости Харькова – главное 24 ноября: последствия ударов, прогноз на декабрь
24.11.2025, 15:33
Такого тепла в Харькове не было 63 года: город установил очередной рекорд
Такого тепла в Харькове не было 63 года: город установил очередной рекорд
24.11.2025, 10:20
Сегодня в Харькове по-новому ходит транспорт из-за обстрелов
Сегодня в Харькове по-новому ходит транспорт из-за обстрелов
24.11.2025, 08:30
Терехов: повреждена электроподстанция и дома. Что происходит на местах ударов
Терехов: повреждена электроподстанция и дома. Что происходит на местах ударов
24.11.2025, 11:31
25 тысяч человек остались без света после атаки на Харьков, ситуация сейчас
25 тысяч человек остались без света после атаки на Харьков, ситуация сейчас
24.11.2025, 12:12
Прогноз на декабрь-2025: какой будет погода в Харькове и области
Прогноз на декабрь-2025: какой будет погода в Харькове и области
24.11.2025, 15:31

Новости по теме:

24.11.2025
Выезд 18-22-летних за границу: почувствовал ли Харьков отток кадров — Терехов
24.11.2025
«Была повреждена сеть теплоснабжения»: новые подробности от Терехова об атаке
22.11.2025
Терехов присоединился к муниципальному форуму в Швеции
21.11.2025
Что нужно, чтобы вернуть врачей и медсестер в больницы Харькова – Терехов
21.11.2025
«Откровенный разговор был»: на каких форумах побывал мэр Харькова Терехов 📹


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «36 обстрелов Харькова за неделю: какие районы были под ударом – статистика», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 24 ноября 2025 в 14:47;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На прошлей неделе Харьков пережил 36 ударов. Враг атаковал город беспилотниками, среди них 15 – только за вчерашний вечер, сообщил мэр Игорь Терехов.".