36 обстрілів Харкова за тиждень: які райони були під ударом – статистика

Події 14:47   24.11.2025
Вікторія Яковенко
Минулого тижня Харків пережив 36 ударів. Ворог атакував місто безпілотниками, серед них 15 – лише за вчорашній вечір, повідомив мер Ігор Терехов.

«Внаслідок обстрілів загинули четверо харків’ян. Ще 59 осіб постраждали, серед них – четверо дітей», – зазначив мер.

«Прильоти» зафіксували в Слобідському, Основ’янському, Шевченківському, Холодногірському та Салтівському районах.

Внаслідок атак зруйновані та пошкоджені житло, підприємства, магазини та цивільні авто. Вибиті вікна у двох школах. Окремою ціллю ворога була енергетична інфраструктура, підкреслив міський голова.

«Загальна тривалість повітряних тривог у Харкові за тиждень склала майже 63 години, що на 55% менше, ніж в області», – додав Терехов.

Нагадаємо, близько 21:26 23 листопада у Харкові пролунали вибухи. Мешканці міста нарахували щонайменше 15. На місці «прильотів» виникла потужна пожежа. Росіяни атакували Шевченківський, Холодногірський та Салтівський райони. Пошкоджені та зруйновані приватні будинки, багатоповерхівки, садове товариство, цивільне підприємство. Відомо про чотирьох загиблих – це 61-річна, 41-річна та 69-річна жінки, а також 55-річний чоловік. Також, за інформацією мера Ігоря Терехова, постраждали 17 осіб. У облуправлінні Нацполіції поінформували, що серед них двоє дітей. На місці «прильотів» медики надавали допомогу 12-річному хлопчику та 11-річній дівчинці.

Автор: Вікторія Яковенко
