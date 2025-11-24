«Була пошкоджена мережа теплопостачання»: нові деталі від Терехова про атаку
У Харкові завершились пошуково-рятувальні роботи після атаки БпЛА ввечері 23 листопада, повідомив в етері нацмарафону мер Ігор Терехов.
«Були влучання в енергетичну інфраструктуру Харкова. Наразі ще не заживлені 9 тисяч абонентів. Спочатку були заживлені 22 тисячі абонентів», – уточнив міський голова.
Він додав, що також була пошкоджена мережа теплопостачання.
«Зараз ми все це відновили. Що стосується вікон ми вже практично закрили 50% контурів», – зазначив мер.
Терехов сказав, що до кінця дня ці роботи планують завершити у повному обсязі.
Відео: національний телемарафон “Єдині новини”
У Харківській міськраді уточнили, що в Салтівському та Шевченківському районах пошкоджені щонайменше 45 будівель, у яких вибито близько 500 вікон.
«Крім того, пошкоджено скління 34 балконів, 30 дверей та 14 покрівель, а також обірвано три дроти вуличного освітлення. Попередні обстеження тривають», – розповіли в мерії.
Нагадаємо, близько 21:26 23 листопада у Харкові пролунали вибухи. Мешканці міста нарахували щонайменше 15. На місці «прильотів» виникла потужна пожежа. Росіяни атакували Шевченківський, Холодногірський та Салтівський райони. Пошкоджені та зруйновані приватні будинки, багатоповерхівки, садове товариство, цивільне підприємство. Відомо про чотирьох загиблих – це 61-річна, 41-річна та 69-річна жінки, а також 55-річний чоловік. Також, за інформацією мера Ігоря Терехова, постраждали 17 осіб. У облуправлінні Нацполіції поінформували, що серед них двоє дітей. На місці «прильотів» медики надавали допомогу 12-річному хлопчику та 11-річній дівчинці.
Читайте також: 25 тисяч людей залишились без світла після атаки на Харків, ситуація зараз
Новини за темою:
- Категорії: Записано, Харків; Теги: Ігор Терехов, атака БпЛА, новини Харкова, пострадало;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: ««Була пошкоджена мережа теплопостачання»: нові деталі від Терехова про атаку», то перегляньте більше у розділі Записано на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 24 Листопада 2025 в 13:21;