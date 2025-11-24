Live

«Була пошкоджена мережа теплопостачання»: нові деталі від Терехова про атаку

Записано 13:21   24.11.2025
Вікторія Яковенко
У Харкові завершились пошуково-рятувальні роботи після атаки БпЛА ввечері 23 листопада, повідомив в етері нацмарафону мер Ігор Терехов.

«Були влучання в енергетичну інфраструктуру Харкова. Наразі ще не заживлені 9 тисяч абонентів. Спочатку були заживлені 22 тисячі абонентів», – уточнив міський голова.

Він додав, що також була пошкоджена мережа теплопостачання.

«Зараз ми все це відновили. Що стосується вікон ми вже практично закрили 50% контурів», – зазначив мер.

Терехов сказав, що до кінця дня ці роботи планують завершити у повному обсязі.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

У Харківській міськраді уточнили, що в Салтівському та Шевченківському районах пошкоджені щонайменше 45 будівель, у яких вибито близько 500 вікон.

«Крім того, пошкоджено скління 34 балконів, 30 дверей та 14 покрівель, а також обірвано три дроти вуличного освітлення. Попередні обстеження тривають», – розповіли в мерії.

Нагадаємо, близько 21:26 23 листопада у Харкові пролунали вибухи. Мешканці міста нарахували щонайменше 15. На місці «прильотів» виникла потужна пожежа. Росіяни атакували Шевченківський, Холодногірський та Салтівський райони. Пошкоджені та зруйновані приватні будинки, багатоповерхівки, садове товариство, цивільне підприємство. Відомо про чотирьох загиблих – це 61-річна, 41-річна та 69-річна жінки, а також 55-річний чоловік. Також, за інформацією мера Ігоря Терехова, постраждали 17 осіб. У облуправлінні Нацполіції поінформували, що серед них двоє дітей. На місці «прильотів» медики надавали допомогу 12-річному хлопчику та 11-річній дівчинці.

Автор: Вікторія Яковенко
