25 тисяч людей залишились без світла після атаки на Харків, ситуація зараз
Голова ХОВА Олег Синєгубов в етері «Суспільне. Студія» повідомив, що наразі кілька тисяч абонентів залишаються без світла у Харкові внаслідок нальоту ворожих дронів ввечері 23 листопада.
«Були удари по енергетичній системі – по Салтівському району. Внаслідок чого були перебої з електропостачання. Після удару близько 25 тисяч залишились без електроенергії, наразі залишається кілька тисяч. Ми працюємо над тим, щоб оперативно під’єднати всіх людей, щоб у них було електропостачання. Поряд із цим у нас по області застосовуються графіки відключень, оскільки є відповідний дефіцит електроенергії по загальнонаціональній мережі», – сказав Синєгубова.
Читайте також: Як сьогодні відключатимуть світло в Харківській області – графіки
За його даними, в результаті атаки зруйновані сім приватних домогосподарств. Досить серйозно постраждала багатоповерхівка в Шевченківському районі.
Загинули чотири людини – чоловік та три жінки. Постраждали 14 людей, з них двоє – діти. Двох чоловіків 50 і 66 років шпиталізували, їхній стан – середньої тяжкості, додав Синєгубов.
Нагадаємо, близько 21:26 23 листопада у Харкові пролунали вибухи. Мешканці міста нарахували щонайменше 15. На місці «прильотів» виникла потужна пожежа. Росіяни атакували Шевченківський, Холодногірський та Салтівський райони. Пошкоджені та зруйновані приватні будинки, багатоповерхівки, садове товариство, цивільне підприємство. Відомо про чотирьох загиблих – це 61-річна, 41-річна та 69-річна жінки, а також 55-річний чоловік. Також, за інформацією мера Ігоря Терехова, постраждали 17 осіб. У облуправлінні Нацполіції поінформували, що серед них двоє дітей. На місці «прильотів» медики надавали допомогу 12-річному хлопчику та 11-річній дівчинці.
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: атака БпЛА, новини Харкова, Олег Синегубов, світло;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «25 тисяч людей залишились без світла після атаки на Харків, ситуація зараз», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 24 Листопада 2025 в 12:12;