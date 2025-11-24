25 тисяч людей залишились без світла після атаки на Харків, ситуація зараз

Голова ХОВА Олег Синєгубов в етері «Суспільне. Студія» повідомив, що наразі кілька тисяч абонентів залишаються без світла у Харкові внаслідок нальоту ворожих дронів ввечері 23 листопада.

«Були удари по енергетичній системі – по Салтівському району. Внаслідок чого були перебої з електропостачання. Після удару близько 25 тисяч залишились без електроенергії, наразі залишається кілька тисяч. Ми працюємо над тим, щоб оперативно під’єднати всіх людей, щоб у них було електропостачання. Поряд із цим у нас по області застосовуються графіки відключень, оскільки є відповідний дефіцит електроенергії по загальнонаціональній мережі», – сказав Синєгубова.

За його даними, в результаті атаки зруйновані сім приватних домогосподарств. Досить серйозно постраждала багатоповерхівка в Шевченківському районі.

Загинули чотири людини – чоловік та три жінки. Постраждали 14 людей, з них двоє – діти. Двох чоловіків 50 і 66 років шпиталізували, їхній стан – середньої тяжкості, додав Синєгубов.

Нагадаємо, близько 21:26 23 листопада у Харкові пролунали вибухи. Мешканці міста нарахували щонайменше 15. На місці «прильотів» виникла потужна пожежа. Росіяни атакували Шевченківський, Холодногірський та Салтівський райони. Пошкоджені та зруйновані приватні будинки, багатоповерхівки, садове товариство, цивільне підприємство. Відомо про чотирьох загиблих – це 61-річна, 41-річна та 69-річна жінки, а також 55-річний чоловік. Також, за інформацією мера Ігоря Терехова, постраждали 17 осіб. У облуправлінні Нацполіції поінформували, що серед них двоє дітей. На місці «прильотів» медики надавали допомогу 12-річному хлопчику та 11-річній дівчинці.