Як сьогодні відключатимуть світло в Харківській області – графіки

Суспільство 10:00   24.11.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Як сьогодні відключатимуть світло в Харківській області – графіки

Одночасно сьогодні, 24 листопада, будуть застосовуватись від 1,5 до трьох черг відключень, пишуть у АТ “Харківобленерго”. 

За вказівкою НЕК “Укренерго” у зв’язку зі складною ситуацією в Об’єднаній енергосистемі через ворожі обстріли у понеділок, 24 листопада, з 00:00 до 24:00 у Харківській області будуть діяти графіки погодинних відключень“, – пишуть енергетики.

Години відсутності електропостачання по чергах/підчергах з урахуванням часу на перемикання (орієнтовно):

1.1 01:00-04:30; 08:00–15:00; 22:00-24:00

1.2 01:00-04:30; 08:00–15:00; 22:00-24:00

2.1 01:00-04:30; 11:30–15:00; 18:30–20:00; 22:00-24:00

2.2 11:30-15:00; 15:00–18:30; 18:30–20:00; 22:00-24:00

3.1 04:30-08:00; 15:00-18:30

3.2 04:30-08:00; 15:00-18:30

4.1 04:30-08:00; 11:30-18:30

4.2 06:00-08:00; 11:30-18:30

5.1 08:00-11:30; 18:30-22:00

5.2 00:00-01:00; 08:00–11:30; 18:30-22:00

6.1 00:00-01:00; 08:00–11:30; 15:00-22:00

Дізнатися свою чергу можна, вивчивши список адрес.

Тим часом для промисловості та бізнесу з 00:00 до 24:00 діятимуть графіки обмеження потужностей.

Нагадаємо, раніше у ХОВА пояснили, чому в Харкові світло практично не відключають, а область сидить у темряві. Так відбувається через рішення Кабміну однорічної давнини – не відключати електрику, окрім як аварійно, у населених пунктах, що знаходяться в 20-кілометровій зоні від кордону чи лінії фронту.

Читайте також: Сьогодні у Харкові по-новому ходить транспорт через обстріли

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
