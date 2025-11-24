Як сьогодні відключатимуть світло в Харківській області – графіки
Одночасно сьогодні, 24 листопада, будуть застосовуватись від 1,5 до трьох черг відключень, пишуть у АТ “Харківобленерго”.
“За вказівкою НЕК “Укренерго” у зв’язку зі складною ситуацією в Об’єднаній енергосистемі через ворожі обстріли у понеділок, 24 листопада, з 00:00 до 24:00 у Харківській області будуть діяти графіки погодинних відключень“, – пишуть енергетики.
Години відсутності електропостачання по чергах/підчергах з урахуванням часу на перемикання (орієнтовно):
1.1 01:00-04:30; 08:00–15:00; 22:00-24:00
1.2 01:00-04:30; 08:00–15:00; 22:00-24:00
2.1 01:00-04:30; 11:30–15:00; 18:30–20:00; 22:00-24:00
2.2 11:30-15:00; 15:00–18:30; 18:30–20:00; 22:00-24:00
3.1 04:30-08:00; 15:00-18:30
3.2 04:30-08:00; 15:00-18:30
4.1 04:30-08:00; 11:30-18:30
4.2 06:00-08:00; 11:30-18:30
5.1 08:00-11:30; 18:30-22:00
5.2 00:00-01:00; 08:00–11:30; 18:30-22:00
6.1 00:00-01:00; 08:00–11:30; 15:00-22:00
Дізнатися свою чергу можна, вивчивши список адрес.
Тим часом для промисловості та бізнесу з 00:00 до 24:00 діятимуть графіки обмеження потужностей.
Нагадаємо, раніше у ХОВА пояснили, чому в Харкові світло практично не відключають, а область сидить у темряві. Так відбувається через рішення Кабміну однорічної давнини – не відключати електрику, окрім як аварійно, у населених пунктах, що знаходяться в 20-кілометровій зоні від кордону чи лінії фронту.
Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: аварийные отключения, світло, Харків;
