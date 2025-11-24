Как сегодня будут отключать свет в Харьковской области – графики
Одновременно сегодня, 24 ноября, будут применяться от 1,5 до трех очередей отключений, пишут в АО «Харьковоблэнерго».
«По указанию НЭК «Укрэнерго» в связи со сложной ситуацией в Объединенной энергосистеме из-за вражеских обстрелов в понедельник, 24 ноября, с 00:00 до 24:00 в Харьковской области будут действовать графики почасовых отключений», – пишут энергетики.
Часы отсутствия электроснабжения по очередям/подочередям с учетом времени на переключение (ориентировочно):
1.1 01:00-04:30; 08:00-15:00; 22:00-24:00
1.2 01:00-04:30; 08:00-15:00; 22:00-24:00
2.1 01:00-04:30; 11:30-15:00; 18:30-20:00; 22:00-24:00
2.2 11:30-15:00; 15:00-18:30; 18:30-20:00; 22:00-24:00
3.1 04:30-08:00; 15:00-18:30
3.2 04:30-08:00; 15:00-18:30
4.1 04:30-08:00; 11:30-18:30
4.2 06:00-08:00; 11:30-18:30
5.1 08:00-11:30; 18:30-22:00
5.2 00:00-01:00; 08:00-11:30; 18:30-22:00
6.1 00:00-01:00; 08:00-11:30; 15:00-22:00
Узнать свою очередь можно, изучив список адресов.
Тем временем для промышленности и бизнеса с 00:00 до 24:00 будут действовать графики ограничения мощностей.
Напомним, ранее в ХОВА пояснили, почему в Харькове свет практически не отключают, а область сидит в темноте. Так происходит из-за решения Кабмина годовалой давности — не отключать электричество, кроме как аварийно, в населенных пунктах, которые находятся в 20-километровой зоне от границы или линии фронта.
Читайте также: Сегодня в Харькове по-новому ходит транспорт из-за обстрелов
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Как сегодня будут отключать свет в Харьковской области – графики», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 24 ноября 2025 в 10:00;