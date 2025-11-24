Live

Как сегодня будут отключать свет в Харьковской области – графики

Общество 10:00   24.11.2025
Николь Костенко-Лагутина
Как сегодня будут отключать свет в Харьковской области – графики Фото: АО «Харьковоблэнерго»

Одновременно сегодня, 24 ноября, будут применяться от 1,5 до трех очередей отключений, пишут в АО «Харьковоблэнерго». 

«По указанию НЭК «Укрэнерго» в связи со сложной ситуацией в Объединенной энергосистеме из-за вражеских обстрелов в понедельник, 24 ноября, с 00:00 до 24:00 в Харьковской области будут действовать графики почасовых отключений», – пишут энергетики.

Часы отсутствия электроснабжения по очередям/подочередям с учетом времени на переключение (ориентировочно):

1.1 01:00-04:30; 08:00-15:00; 22:00-24:00

1.2 01:00-04:30; 08:00-15:00; 22:00-24:00

2.1 01:00-04:30; 11:30-15:00; 18:30-20:00; 22:00-24:00

2.2 11:30-15:00; 15:00-18:30; 18:30-20:00; 22:00-24:00

3.1 04:30-08:00; 15:00-18:30

3.2 04:30-08:00; 15:00-18:30

4.1 04:30-08:00; 11:30-18:30

4.2 06:00-08:00; 11:30-18:30

5.1 08:00-11:30; 18:30-22:00

5.2 00:00-01:00; 08:00-11:30; 18:30-22:00

6.1 00:00-01:00; 08:00-11:30; 15:00-22:00

Узнать свою очередь можно, изучив список адресов.

Тем временем для промышленности и бизнеса с 00:00 до 24:00 будут действовать графики ограничения мощностей.

Напомним, ранее в ХОВА пояснили, почему в Харькове свет практически не отключают,  а область сидит в темноте. Так происходит из-за решения Кабмина годовалой давности — не отключать электричество, кроме как аварийно, в населенных пунктах, которые находятся в 20-километровой зоне от границы или линии фронта.

Читайте также: Сегодня в Харькове по-новому ходит транспорт из-за обстрелов

Автор: Николь Костенко-Лагутина
