25 тысяч человек остались без света после атаки на Харьков, ситуация сейчас

Глава ХОВА Олег Синегубов в эфире «Суспільне. Студія» сообщил, что сейчас несколько тысяч абонентов остаются без света в Харькове в результате налета вражеских дронов вечером 23 ноября.

«Были удары по энергетической системе – по Салтовскому району. В результате чего были перебои по электроснабжению. После удара около 25 тысяч остались без электроэнергии, сейчас остается несколько тысяч. Мы работаем над тем, чтобы оперативно подключить всех людей, чтобы у них было электроснабжение. Также у нас по области применяются графики отключений, поскольку есть соответствующий дефицит электроэнергии по общенациональной сети», – сказал Синегубов.

По его данным, в результате атаки разрушены семь частных домовладений. Достаточно серьезно пострадала многоэтажка в Шевченковском районе.

Погибли четыре человека – мужчина и три женщины. Пострадали 14 человек, из них двое – дети. Двое мужчин 50 и 66 лет госпитализировали, их состояние — средней тяжести, добавил Синегубов.

Напомним, около 21:26 23 ноября в Харькове раздались взрывы. Жители города насчитали не менее 15. На месте «прилетов» возник мощный пожар. Россияне атаковали Шевченковский, Холодногорский и Салтовский районы. Повреждены и разрушены частные дома, многоэтажки, садовое общество, гражданское предприятие. Известно о четырех погибших – это 61-летняя, 41-летняя и 69-летняя женщины, а также 55-летний мужчина. Также, по информации мэра Игоря Терехова пострадали 17 человек. В облуправлени Нацполиции проинформировали, что среди них – двое детей. На месте «прилетов» медики оказывали помощь 12-летнему мальчику и 11-летней девочке.