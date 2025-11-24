Live

До четырех возросло число погибших в Харькове, 17 пострадавших (фото/видео)

Происшествия 07:21   24.11.2025
Николь Костенко-Лагутина
До четырех возросло число погибших в Харькове, 17 пострадавших (фото/видео)

Мэр Игорь Терехов сообщил, что в Харькове погибли четыре человека в результате российской атаки. 

Он также уточнил, что 17 человек – пострадали.

Обстрел Харькова 23 ноября 2025

По информации начальника ХОВА Олега Синегубова, среди погибших – 61-летняя, 41-летняя и 69-летняя женщины, а также 55-летний мужчина.

Обстрел Харькова 23 ноября 2025

Тем временем в облуправлени Нацполиции проинформировали, что среди пострадавших – двое детей. На месте «прилетов» медики оказывали помощь 12-летнему мальчику и 11-летней девочке.

«23 ноября около 21:30 россияне нанесли многочисленные удары БпЛА по городу Харьков. Попадания произошли в Шевченковском, Холодногорском и Салтовском районах. Повреждены и разрушены частные дома, многоэтажки, садовое общество, гражданское предприятие. Начались пожары», – пишут в полиции.

Обстрел Харькова 23 ноября 2025

Напомним, около 21:26 23 ноября в Харькове раздались взрывы. Жители города насчитали не менее 15. На месте «прилетов» возник мощный пожар.

Автор: Николь Костенко-Лагутина
