До четырех возросло число погибших в Харькове, 17 пострадавших (фото/видео)
Мэр Игорь Терехов сообщил, что в Харькове погибли четыре человека в результате российской атаки.
Он также уточнил, что 17 человек – пострадали.
По информации начальника ХОВА Олега Синегубова, среди погибших – 61-летняя, 41-летняя и 69-летняя женщины, а также 55-летний мужчина.
Тем временем в облуправлени Нацполиции проинформировали, что среди пострадавших – двое детей. На месте «прилетов» медики оказывали помощь 12-летнему мальчику и 11-летней девочке.
«23 ноября около 21:30 россияне нанесли многочисленные удары БпЛА по городу Харьков. Попадания произошли в Шевченковском, Холодногорском и Салтовском районах. Повреждены и разрушены частные дома, многоэтажки, садовое общество, гражданское предприятие. Начались пожары», – пишут в полиции.
Напомним, около 21:26 23 ноября в Харькове раздались взрывы. Жители города насчитали не менее 15. На месте «прилетов» возник мощный пожар.
Дата публикации материала: 24 ноября 2025 в 07:21