«Была повреждена сеть теплоснабжения»: новые подробности от Терехова об атаке

Записано 13:21   24.11.2025
Виктория Яковенко
«Была повреждена сеть теплоснабжения»: новые подробности от Терехова об атаке

В Харькове завершились поисково-спасательные работы после атаки БпЛА вечером 23 ноября, сообщил в эфире нацмарафона мэр Игорь Терехов.

«Были попадания в энергетическую инфраструктуру Харькова. Еще не запитаны 9 тысяч абонентов. Сначала были запитаны 22 тысячи абонентов», — уточнил городской голова.

Он добавил, что также была повреждена сеть теплоснабжения.

«Сейчас мы все это восстановили. Что касается окон, мы уже практически закрыли 50% контуров», — отметил мэр.

Терехов сказал, что до конца дня эти работы планируют завершить в полном объеме.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

В Харьковском горсовете уточнили, что в Салтовском и Шевченковском районах повреждены по меньшей мере 45 зданий, в которых выбито около 500 окон.

«Кроме того, повреждено остекление 34 балконов, 30 дверей и 14 кровель, а также оборваны три провода уличного освещения. Предварительные обследования продолжаются», – рассказали в мэрии.

Напомним, около 21:26 23 ноября в Харькове раздались взрывы. Жители города насчитали не менее 15. На месте «прилетов» возник мощный пожар. Россияне атаковали Шевченковский, Холодногорский и Салтовский районы. Повреждены и разрушены частные дома, многоэтажки, садовое общество, гражданское предприятие. Известно о четырех погибших – это 61-летняя, 41-летняя и 69-летняя женщины, а также 55-летний мужчина. Также, по информации мэра Игоря Терехова пострадали 17 человек. В облуправлени Нацполиции проинформировали, что среди них – двое детей. На месте «прилетов» медики оказывали помощь 12-летнему мальчику и 11-летней девочке.

Читайте также: 25 тысяч человек остались без света после атаки на Харьков, ситуация сейчас

Автор: Виктория Яковенко
