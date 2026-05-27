Из-под обстрелов на Харьковщине эвакуировали восемь жителей, коз и птиц 📹

Правоохранители вывезли из-под обстрелов восьмь жителей Великобурлукской громады и их животных.

Эвакуацию проводило спецподразделение полиции «Белые Ангелы» и волонтеры, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области. Отмечается, что Великобурлукская громада постоянно подвергается вражеским ударам со стороны РФ.

«Правоохранители вывезли в безопасное место четырех взрослых и четырех детей. Из-за постоянных обстрелов и угроз разрушений их жизнь и безопасность ежедневно находились под опасностью», — рассказали в полиции.

Видео: ГУНП в Харьковской области

Также вывезли домашних животных жителей — эвакуировали троих коз и птиц.

«Сейчас эвакуированным оказывается необходимая помощь и поддержка в более безопасном месте», — говорится в сообщении.

Полиция призывает жителей не медлить с эвакуацией и заботиться о собственной безопасности и безопасности близких. При необходимости помощи следует обращаться по телефонам спецподразделения полиции «Белые ангелы»: 067-177-07-40, 095-285-70-12 или на спецлинию 102.

