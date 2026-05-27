Из-под обстрелов на Харьковщине эвакуировали восемь жителей, коз и птиц 📹
Правоохранители вывезли из-под обстрелов восьмь жителей Великобурлукской громады и их животных.
Эвакуацию проводило спецподразделение полиции «Белые Ангелы» и волонтеры, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области. Отмечается, что Великобурлукская громада постоянно подвергается вражеским ударам со стороны РФ.
«Правоохранители вывезли в безопасное место четырех взрослых и четырех детей. Из-за постоянных обстрелов и угроз разрушений их жизнь и безопасность ежедневно находились под опасностью», — рассказали в полиции.
Видео: ГУНП в Харьковской области
Также вывезли домашних животных жителей — эвакуировали троих коз и птиц.
«Сейчас эвакуированным оказывается необходимая помощь и поддержка в более безопасном месте», — говорится в сообщении.
Полиция призывает жителей не медлить с эвакуацией и заботиться о собственной безопасности и безопасности близких. При необходимости помощи следует обращаться по телефонам спецподразделения полиции «Белые ангелы»: 067-177-07-40, 095-285-70-12 или на спецлинию 102.
- Категории: Общество, Харьков; Теги: Нацполиция, обстрелы, харьковщина, эвакуация;
- • Дата публикации материала: 27 мая 2026 в 15:25;