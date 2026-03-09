Депутатка облради повідомила про “мовний інцидент” біля пам’ятника Шевченку

На своїй сторінці у фейсбуці депутатка Харківської обласної ради Галина Куц розповіла, що сьогодні, у День Кобзаря, біля пам’ятника Шевченка стався “мовний інцидент”. За її словами, поліцейські розв’язали питання “з креативом”.

Куц повідомила, що біля пам’ятника 9 березня, у День народження Тараса Шевченка, зібралася Харківська “Просвіта”, щоб згадати українського поета. Каже: людей було небагато. Акцію розпочали з хвилини мовчання, адже сьогодні в місті День жалоби.

Потім, продовжує депутатка, на укриття, під яким зараз знаходиться пам’ятник, прикріплювали намальовані у петриківському стилі цифри – 212 (саме стільки років з дня народження Кобзаря). Їх намалювали діти з Люботинської школи.

“І раптом чую, що хтось запитує про нашу акцію. Краєм ока бачу, що підійшов якийсь охоронець. Подумалося, що треба піти йому пояснити. Бо ж я подавала заявку на акцію, тому вважаюся її організатором. Але бачу, що люди вже пояснюють. І я продовжила свої дії. А цей охоронець, який виявився “ахранніком” саду Шевченка, раптом сказав учасникам акції, що він “нє панімаєт етат язьік”. Треба було бачити, як це збурило людей, що прийшли до Кобзаря…Ну тут вже і я відірвалася від прикрашання Шевченкового укриття. Швидко сфотографувала цього хлопця, пояснила, що робитиму офіційний запит”, – зазначила Куц.

У цей час підійшли поліцейські, які стояли трохи віддалено від учасників акції, додала депутатка.

“Ми їм все пояснили. Поліцейські пішли поговорити з хлопцем. Через деякий час цей “ахраннік” раптом голосно у наш бік став говорити: “Я знаю українську мову. Я розумію українську мову”, – розповіла депутатка.

За її словами, завершився інцидент “креативом з боку поліціянтів”. Каже: правоохоронці розшукали керівника охоронця та привели його учасників акції.

“Керівник став перед нами вибачатися, казав, що це непорозуміння, що більше таких ганебних речей не повториться. Учасники акції сказали, що вибачення приймуть лише після того, як керівник прочитає якийсь вірш Шевченка. Мужчина якось невпевнено заусміхався, глянув на поліцію, яка його привела. А поліціянти розвели руками: мовляв, давай, виконуй побажання громадськості. У когось з присутніх був Кобзар, дали книгу керівнику охорони і він почитав нам вірша. Ось так інцидент швидко вичерпався”, – написала депутатка.