Live

Депутатка: після масованих ударів на вулиці Харкова “виповзли любителі совка “

Суспільство 11:55   10.11.2025
Николь Костенко-Лагутина
Депутатка: після масованих ударів на вулиці Харкова “виповзли любителі совка “ Скріншот

На своїй сторінці у фейсбук депутатка обласної ради Галина Куц розповіла, що невідомі намагалися зняти з харківського мосту тризуби, які прикривають радянську символіку. 

“У рамках декомунізації зірки (які були елементом огорожі мосту) прикриті подвійними пластинами. Знизу пластикова біла пластина, а зверху металева пластина, прикручена болтами. Металеві пластини оздоблені тризубами”, – пояснила Куц.

І поки Харків відновлюється після чергового масованого удару по Україні, люди сидять без світла, води, тепла, не працює метро та світлофори – на вулиці “виповзли любителі совка”, пише депутатка.

“І вирішили згадати день “7 ноября – Октябрьской рєволюції” та виколупати зірки. Звісно, їм це не вдалося, але наразі все це виглядає не дуже естетично”, – констатувала Куц.

При цьому жінка впевнена: попри подібні інциденти, у Харкові шанувальників СРСР стає дедалі менше, особливо серед молодого покоління.

Відео: Галина Куц/фейсбук

Читайте також: Готував теракт у парку та центрі Харкова – СБУ спіймала ймовірного агента РФ

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Справжнє кохання знайшла зебра в екопарку під Харковом (відео)
Справжнє кохання знайшла зебра в екопарку під Харковом (відео)
10.11.2025, 12:45
ISW: росіяни просунулися на Куп’янщині і б’ють по мосту через Оскіл
ISW: росіяни просунулися на Куп’янщині і б’ють по мосту через Оскіл
10.11.2025, 10:05
Готував теракт у парку та центрі Харкова – СБУ спіймала ймовірного агента РФ
Готував теракт у парку та центрі Харкова – СБУ спіймала ймовірного агента РФ
10.11.2025, 10:41
У Харкові запрацювало метро (оновлено)
У Харкові запрацювало метро (оновлено)
10.11.2025, 08:07
Депутатка: після масованих ударів на вулиці Харкова “виповзли любителі совка “
Депутатка: після масованих ударів на вулиці Харкова “виповзли любителі совка “
10.11.2025, 11:55
Новини Харкова – головне 10 листопада: у місті запустили метро, бої в області
Новини Харкова – головне 10 листопада: у місті запустили метро, бої в області
10.11.2025, 12:14

Новини за темою:

30.03.2025
Що росіяни зруйнували у військовому шпиталі Харкова – депутат


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Депутатка: після масованих ударів на вулиці Харкова “виповзли любителі совка “», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 10 Листопада 2025 в 11:55;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Николь Костенко-Лагутина у цій статті розкриває тему новин про те, що "На своей странице в Facebook депутат областного совета Галина Куц рассказала, что неизвестные пытались снять с харьковского моста трезубцы".