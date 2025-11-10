Депутатка: після масованих ударів на вулиці Харкова “виповзли любителі совка “
На своїй сторінці у фейсбук депутатка обласної ради Галина Куц розповіла, що невідомі намагалися зняти з харківського мосту тризуби, які прикривають радянську символіку.
“У рамках декомунізації зірки (які були елементом огорожі мосту) прикриті подвійними пластинами. Знизу пластикова біла пластина, а зверху металева пластина, прикручена болтами. Металеві пластини оздоблені тризубами”, – пояснила Куц.
І поки Харків відновлюється після чергового масованого удару по Україні, люди сидять без світла, води, тепла, не працює метро та світлофори – на вулиці “виповзли любителі совка”, пише депутатка.
“І вирішили згадати день “7 ноября – Октябрьской рєволюції” та виколупати зірки. Звісно, їм це не вдалося, але наразі все це виглядає не дуже естетично”, – констатувала Куц.
При цьому жінка впевнена: попри подібні інциденти, у Харкові шанувальників СРСР стає дедалі менше, особливо серед молодого покоління.
Відео: Галина Куц/фейсбук
