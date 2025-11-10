Готував теракт у парку та центрі Харкова – СБУ спіймала ймовірного агента РФ
Прессекретар УСБУ у Харківській області Владислав Абдула повідомив, що можливий агент РФ – 62-річний харків’янин. За версією слідства, росіяни завербували його через дружину, яка мешкає в Москві.
“За матеріалами справи, для підготовки теракту фігурант отримав від окупантів координати схрону, з якого забрав боєприпас. Потім він придбав на ринку малопомітну волосінь, щоб приєднати її до запобіжника гранати. За допомогою вибуху у багатолюдному місці ворог сподівався поширити панічні настрої серед мешканців міста”, – пишуть силовики.
Однак чоловіка спіймали вночі “на гарячому” та завадили його планам.
“Задокументовано, що після встановлення розтяжки, агент планував виконати ще одне завдання фсб: виготовити саморобний вибуховий пристрій (СВП) з пластиду та вибухової рідини. Готову бомбу він мав закласти в центрі Харкова, щоб російські спецслужбісти дистанційно підірвали її у годину-пік”, – зазначили у СБУ.
Під час обшуків у можливого зрадника знайшли кнопковий телефон для спорядження вибухівки, рацію, смартфон і планшет з доказами його контактів з ворогом, акцентували силовики.
Наразі чоловікові вручили підозру за кількома статтями та відправили до СІЗО. Тепер йому загрожує довічне ув’язнення.
