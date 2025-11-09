У ДТП постраждав 12-річний мотоцикліст: у нього врізався 19-річний водій ВАЗ

ДТП сталася 8 листопада близько 18:00 у селі Таранівка Чугуївського району, передають у ГУ Нацполіції у Харківській області.

“19-річний водій автомобіля ВАЗ-2103 не врахував дорожню обстановку та допустив зіткнення з мотоциклом Мінськ, яким керував 12-річний хлопець”, – встановили у поліції.

В результаті хлопчик отримав травму голови, садна та перелом. Наразі його госпіталізували до лікарні в Харкові. Копи також з’ясували, що обидва учасники ДТП були без прав.

“Крім того, старший учасник ДТП раніше притягувався до адміністративної відповідальності за керування транспортом без посвідчення водія та у стані сп’яніння (ч.2 ст.126, ч.1 ст.130 КУпАП)”, – зазначили правоохоронці.

Наразі слідчі готуються відкрити кримінальне провадження за статтею 286 ККУ.