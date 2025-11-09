Live

Происшествия 14:25   09.11.2025
Николь Костенко-Лагутина
В ДТП пострадал 12-летний мотоциклист: в него врезался 19-летний водитель ВАЗ

ДТП произошла 8 ноября около 18:00 в селе Тарановка Чугуевского района, передают в ГУ Нацполиции в Харьковской области. 

«19-летний водитель автомобиля ВАЗ-2103 не учел дорожную обстановку и допустил столкновение с мотоциклом Минск, которым управлял 12-летний парень», – установили в полиции.

В результате мальчик получил травму головы, ссадины и перелом. На данный момент он госпитализирован в больницу в Харькове. Копы также выяснили, что оба участника ДТП были без прав.

«Кроме того, старший участник ДТП ранее привлекался к административной ответственности за управление транспортом без водительского удостоверения и в состоянии опьянения (ч.2 ст.126, ч.1 ст.130 КУоАП)», – отметили правоохранители.

Теперь следователи готовятся открыть уголовное производство по статье 286 УКУ.

Автор: Николь Костенко-Лагутина
